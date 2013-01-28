جزئیات اولین نشست تعیین حداقل دستمزد 92/ کارگران و کارفرمایان چه گفتند

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست رسمی شورای عالی کار در روز جاری - دوشنبه- با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: در این نشست موضوعات مختلفی درباره دستمزد کارگران مطرح شد ولی کارها هنوز در مرحله جمع آوری اطلاعاتی است که شورای عالی کار بتواند به آنها استناد کند.

صالحی خاطرنشان کرد: هنوز مباحث مربوط به اینکه چه درصدی از سوی کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده پیشنهاد شود پرداخته نشده و این بحث ها منوط به برگزاری نشست های آینده و تکمیل اطلاعات هر یک از گروه های سه گانه کارگری، کارفرمایی و دولت است.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: به صورت کلی در نشست ظهر امروز شورای عالی کار کارگران و کارفرمایان مباحث مختلفی را درباره حداقل دستمزد سال آینده براساس اطلاعاتی که در این زمینه به دست آورده اند، ارایه کردند و بحثها در نشست های آینده ادامه دارد.

به گزارش مهر، جلسات رسمی تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار کشور در شورای عالی کار در حالی آغاز شد که آخرین حداقل دستمزد تصویب شده در این شورا برای سال جاری 389 هزار و 700 تومان بوده است.