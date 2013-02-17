اولین نشست کارگران با سرپرست جدید وزارت کار در روز دوشنبه

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست نمایندگان کارگری کشور با سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوشنبه هفته جاری خبر داد.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در این جلسه علاوه بر آشنایی با دیدگاه ها و مواضع سرپرست جدید وزارتخانه، قطعا برخی موضوعات و مسائل مهم و روز جامعه کارگری نیز مطرح و پیگیری خواهد شد.

عباسی با تاکید بر قرار داشتن در اسفندماه و ماه تعیین حداقل دستمزدها، افزود: به طور حتم یکی از مباحث اصلی نمایندگان کارگران، دنبال کردن بحث دستمزد سال آینده و طرح دیدگاه های جامعه کارگری است.

وی خاطر نشان کرد: موضوع اصلاح قانون کار نیز از موضوعات روز جامعه کارگری کشور است که در دیدار با سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و به بحث گذاشته می شود.

به گزارش مهر، موضوع مربوط به اصلاح قانون کار که از یک و نیم سال اخیر از طریق برگزاری نشستها و جلسات مشترک کارگران، کارفرمایان و دولت دنبال می شود، یکی از محورهای اصلی کاری این روزهای بازار کار است.

اهمیت قانون کار برای جامعه کارگری کشور باعث شده است تا حساسیتها و نگاه های بیشتری به نحوه تغییرات در آن وجود داشته باشد. کارگران می گویند در برگزاری ساعتها نشست و مذاکره با دولت و کارفرمایان به توافقاتی رسیده بودند که آن موارد در ارسال لایحه نهایی از سوی دولت به مجلس، وجود ندارد.