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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۰۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

اولین نشست کارگران با سرپرست جدید وزارت کار در روز دوشنبه

اولین نشست کارگران با سرپرست جدید وزارت کار در روز دوشنبه

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از برگزاری اولین نشست رسمی سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان کارگری کشور در دوشنبه هفته جاری خبر داد.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست نمایندگان کارگری کشور با سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوشنبه هفته جاری خبر داد.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در این جلسه علاوه بر آشنایی با دیدگاه ها و مواضع سرپرست جدید وزارتخانه، قطعا برخی موضوعات و مسائل مهم و روز جامعه کارگری نیز مطرح و پیگیری خواهد شد.

عباسی با تاکید بر قرار داشتن در اسفندماه و ماه تعیین حداقل دستمزدها، افزود: به طور حتم یکی از مباحث اصلی نمایندگان کارگران، دنبال کردن بحث دستمزد سال آینده و طرح دیدگاه های جامعه کارگری است.

وی خاطر نشان کرد: موضوع اصلاح قانون کار نیز از موضوعات روز جامعه کارگری کشور است که در دیدار با سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و به بحث گذاشته می شود.

به گزارش مهر، موضوع مربوط به اصلاح قانون کار که از یک و نیم سال اخیر از طریق برگزاری نشستها و جلسات مشترک کارگران، کارفرمایان و دولت دنبال می شود، یکی از محورهای اصلی کاری این روزهای بازار کار است.

اهمیت قانون کار برای جامعه کارگری کشور باعث شده است تا حساسیتها و نگاه های بیشتری به نحوه تغییرات در آن وجود داشته باشد. کارگران می گویند در برگزاری ساعتها نشست و مذاکره با دولت و کارفرمایان به توافقاتی رسیده بودند که آن موارد در ارسال لایحه نهایی از سوی دولت به مجلس، وجود ندارد.

کد مطلب 1816565

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