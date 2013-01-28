83 پروژه برق رسانی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

محمد علی ضامن در گفتگو با مهر، اعتبار هزینه شده برای این طرح ها نه میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: هشت هزار و 251 خانوار از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند.

وی عنوان کرد: از مجموع پروژه های دهه فجر 10 پروژه برق رسانی به روستاها، 13 طرح برق رسانی به سایتهای مسکن مهر، 11 پروژه اصلاح و بهینه، 36 پروژه تامین برق ، پنج پروژه روشنایی معابر و هشت پروژه نصب کنتورهای هوشمند برق برای چاه های کشاورزی است.

وی با بیان اینکه شهرستان قاین با 15 پروژه بیشترین طرح های برق رسانی قابل افتتاح در دهه فجر را دارد، ادامه داد: در دهه فجر امسال همچنین 13 پروژه در بیرجند، 10 پروژه در نهبندان، شش پروژه فردوس، هشت پروژه سربیشه، 10 پروژه درمیان، هفت پروژه در بشرویه، هفت پروژه در سرایان ، پنج پروژه در خوسف و دو پروژه در زیرکوه به بهره برداری می رسد.

اجرای 844 پروژه برق رسانی در دولت نهم و دهم

وی با بیان اینکه صنعت برق در تامین زیر ساختها، افزایش تولید ملی، کیفیت زندگی و صنعت استان نقش ارزنده ای را بعد از انقلاب و به خصوص در سالهای اخیر ایفا کرده است، تصریح کرد: بعد از انقلاب 100 درصد تجهیزات توزیع برق در داخل کشور تولید می شود.

وی گفت: 90 درصد تجهیزات بخش نیروگاهی نیز توسط متخصصین داخلی تامین می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از اجرای 844 پروژه برق رسانی طی دولت نهم و دهم در استان خبر داد و گفت: بیش از 530 میلیارد تومان در زمینه اجرای پروژه های برق رسانی از سوی دولت در این استان هزینه شده است.

ضامن بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی قاین، افتتاح پست 400 کیلو ولت بیرجند، برق رسانی به 265 روستا و نصب کنتور هوشمند برای 420 چاه کشاورزی را از مهم ترین پروژه ها برق رسانی در دولت نهم و دهم ذکر کرد.

وی با اشاره به مهم ترین شاخص های شرکت برق استان در سال 90 و 91 گفت: در طول سالگذشته شش درصد تلفات برق در استان کاهش داشته است.

ضامن با خراسان جنوبی رتبه دوم کشور در کاهش تلفات برق را دارد، بیان کرد: تلفات برق در کشور 14.74 درصد است اما این رقم در استان خراسان جنوبی 7.23 درصد انرژی مصرفی است.

وی انرژی توزیع نشده به ازای هر مشترک در استان را 43 ثانیه اعلام کرد و افزود: این رقم در کشور به ازای هر مشترک 171 ثانیه است.

وی با اشاره به اینکه در دهه فجر هزار و 261 کنتور هوشمند در چاه های کشاورزی استان نصب می شود، تصریح کرد: پیش بینی می شود برای تمام چاه های کشاورزی استان تا پایان سال کنتور هوشمند نصب شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به وجود 262 هزار مشترک برق در استان گفت: این رقم در سال 84 بیش از 178 هزار مشترک بوده که طی دولت نهم و دهم 10 هزار مشترک برق اضافه شده است.

ضامن بیان داشت: 60 درصد مصرف انرژی استان در بخش تولید استفاده می شود.

خراسان جنوبی رتبه نخست کشور در صرفه جویی از مصرف برق را دارد

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه نخست کشور در صرفه جویی و مدیریت مصرف برق را دارد، تصریح کرد: مصرف برق سالانه هر مشترک در استان خراسان جنوبی هزرا و 300 کیلو وات ساعت است که این رقم در کشور به طور متوسط به ازای هر مشترک دو هزار و 700 کیلو وات ساعت است.

وی خواستار ادامه این روند از سوی مشترکین برای کمک به اقتصاد خانواده شد و گفت: مشترکین با پرداخت به موقع مطالبات شرکت برق را در خدمات سانی بهتر یاری کنند.

واگذاری 10 هزار انشعاب برق به مسکن مهر استان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به وجود 28 هزار واحد مسکونی مهر در استان، اظهارکرد: تا کنون 10 هزار انشعاب برق به متقاضیان این واحدها واگذار شده است.

ضامن با بیان اینکه هفت هزار انشعاب برق نیز آماده واگذاری به متقاضیان است، اضافه کرد: واگذاری 11هزار انشعاب نیز در حال اجرا است که با تامین اعتبارات انجام خواهد شد.

به گفته وی تا پایان سال 92 تمامی واحدهای مسکونی مهر استان در صورت ساخته شدن خدمات زیر بنایی برق آنها تامین می شود.

برخورداری 98 درصد جمعیت روستایی استان از نعمت برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره بهره برداری از 10 پروژه برق رسانی استان در دهه فجر گفت: در حال حاضر 98.6 درصد جمعیت روستایی استان از نعمت برق برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه برق رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار در دستور کار شرکت برق استان است، عنوان کرد: 99.1 درصد روستاهای بالای 10 خانوار استان هم اکنون از نعمت برق برخوردار هستند.

ضامن با بیان اینکه برق رسانی به 10 روستای باقیمانده بالای 10 خانوار استان برای سال جاری برنامه ریزی شده بود، افزود: به دلیل کمبود اعتبارات اجرای این پروژه ها متوقف شده است.