همه پرسی در بلغارستان به خاطر مشارکت پایین شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، میزان مشارکت در این همه پرسی 21 درصد اعلام شد و 61 درصد از رای دهندگان با ساخت نیروگاه اتمی جدید موافقت کردند.

در صورت میزان مشارکت 60.2 درصدی در همه پرسی، پارلمان درباره ساخت نیروگاه جدید در بلغارستان تصمیم می گرفت اما در این رفراندوم تنها 20 درصد از افراد واجد شرایط شرکت کردند.

بلغارستان در ماه جولای شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود و برگزاری همه پرسی در ماه ژانویه به نوعی سنجش مقبولیت سیاست های دولت راست گرای این کشور به رهبری "بویکو باریسوف" در میان مردم محسوب شد.

