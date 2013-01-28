  1. بین الملل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

همه پرسی در بلغارستان به خاطر مشارکت پایین شکست خورد

همه پرسی در بلغارستان به خاطر مشارکت پایین شکست خورد

در پی میزان مشارکت پایین در همه پرسی روز گذشته در بلغارستان، ساخت نیروگاه اتمی در این کشور به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، میزان مشارکت در این همه پرسی 21 درصد اعلام شد و 61 درصد از رای دهندگان با ساخت نیروگاه اتمی جدید موافقت کردند.

در صورت میزان مشارکت 60.2 درصدی در همه پرسی، پارلمان درباره ساخت نیروگاه جدید در بلغارستان تصمیم می گرفت اما در این رفراندوم تنها 20 درصد از افراد واجد شرایط شرکت کردند.

بلغارستان در ماه جولای شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود و برگزاری همه پرسی در ماه ژانویه به نوعی سنجش مقبولیت سیاست های دولت راست گرای این کشور به رهبری "بویکو باریسوف" در میان مردم محسوب شد.
 

کد مطلب 1802657

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