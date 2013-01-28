بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با شعار پیامبر اعظم(ص) نماد هویت امت واحده اسلامی 8 بهمن ماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز شده بود.

در برنامه های روز اول پیام آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قرائت و آیت الله محسن اراکی، حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به ارائه سخن پرداختند.

سخنرانی فردوس عاشق اعوان، وزیر رفاه و خدمات ملی پاکستان، احمد بدرالدین حسون، مفتی اعظم سوریه و شیخ عثمان بطیخ، مفتی اعظم تونس و دکتر محمود احمدی نژاد و آیت الله تسخیری و دکتر ولایتی از دیگر سخنرانان این همایش بودند.

همایش در عصر روز اول با سخنرانی دکتر علی اکبر صالحی، محمد عثمان صالح رئیس هیئت علمی سودان، سرلشکر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و دکتر شیخ خالد الملا رئیس جماعت علمای عراق و دکتر خلیل الحمدان نماینده ویژه رئیس مجلس لبنان و ...به صورت جلسه عمومی برگزار شد.

جلسه عمومی صبح امروز 9 بهمن ماه با سخنرانی محمدحسن اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، علامه سید ساجد علی نقوی و دکتر جعفر عبدالسلام دبیرکل اتحادیه دانشگاهای جهان اسلام از مصر و ... برگزار شد.

در برنامه های عصر امروز نیز در سه کمیسیون پیامبر اعظم(ص) و هویت امت واحده اسلامی و وحدت اسلامی و افقهای پیش رو و کمیسیون بیداری اسلامی و ترویج آن با سخنرانی کارشناسان داخلی و خارجی مسائل مورد نظر بررسی شد

در مراسم عصر امروز با حضور ریاست آیت الله اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نائب رئیسی آیت الله آصف محسنی اندیشمند اسلامی و از علمای برجسته افغانستان و دبیری دکتر محمدحسن تبرائیان معاون بین الملل و دبیر هیئت علمی مجمع التقریب گزارش دبیر کمیسیونها ارائه شد.

سخنرانی آیت الله اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و پیرامون نتایج کنفرانس و دکتر عبدالرحیم بن علی، عضو شورای عالی مجمع التقریب و مشاور رئیس جمهور سودان و قرائت بیانیه پایانی از برنامه های مراسم اختتامیه بود.



آیت الله اراکی طی سخنانی گفت: در این جلسات فشرده و باشکوه مسائلی عملی از قضایا و مشکلات و مسائل جهان اسلام مطرح و راهکارهای اجرایی برای حل آن پیشنهاد شد که مورد پذیرش بسیاری از حاضرین قرار گرفت.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد : درابتدای مراسم اختتامیه گزارشی از نتایج کمیته های تشکیل شده در کنفرانس ارائه خواهد شد و سپس چند نفر از شعرای برجسته کشور به مناسبت میلاد نبی اعظم(ص) شعرخوانی دارند. همچنین در مراسم اختتامیه امشب از دو کتاب جدید در زمینه تقریب مذاهب اسلامی پرده برداری می کنیم و سپس سخنرانی چند نفر از مهمانان را خواهیم شنید.

میهمانان کنفرانس صبح فردا 10 بهمن ماه با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) دیدار می کنند و از ساعت 15 تا 17 نشست مشترک شورای عالی و هیئت رئیسه مجمع عمومی برگزار می شود.