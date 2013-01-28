به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، تورنمنت بین‌‌‍المللی و چهارجانبه بسکتبال، گرامیداشت ایام دهه فجر در شهرستان سراب برگزار می‌شود. تیم نوجوانان ایران از تیم‌های شرکت کننده در این تورنمنت است که در قالب این تورنمنت با تیم‌های شرکت کننده از آذربایجان و گرجستان و تیم منتخب شهرستان سراب دیدار خواهد کرد.

تورنمنت بین‌المللی و چهارجانبه بسکتبال دهه فجر طی روزهای 18 تا 21 بهمن‌ماه برگزار می‌شود. در همین راستا اردوی آمادگی تیم بسکتبال نوجوانان از روز جمعه (13 بهمن‌ماه) آغاز می‌شود. برزین بابان، سهیل فرهادی، علی محمدزاده وطن‌چی، علیرضا بدیع الزمانی، سیدابوالفضل سیدی، بهزاد عزیزی، کامیار صادق‌زاده، منصور توکلی، مبین شیخی، بهروز رازقین، علی نصیری، احمد قاطع، میلاد یوسفی و امین توده زارع بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند.

اردونشینان تیم بسکتبال نوجوانان زیر نظر علی توفیق (سرمربی) و رضا محمدی منش (مربی) همراه با داود پورکاوه و شهریار کریمی (کمک مربیان) تمرینات خود را دنبال می‌کنند. سرپرستی تیم هم بر عهده اسدالله لارودی است.

تیم بسکتبال نوجوانان به منظور شرکت در تورنمنت بین‌المللی و چهارجانبه سراب 17 بهمن‌ماه عازم این شهرستان می‌شود.