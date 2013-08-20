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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۱۴

بسکتبال زیر 17 سال غرب آسیا- تهران؛

تیم ایران با اقتدار اردن را شکست داد

تیم ایران با اقتدار اردن را شکست داد

تیم بسکتبال نوجوانان ایران در آخرین دیدار خود در رقابت‌های زیر 17 سال غرب آسیا مقابل اردن به یک برد مقتدرانه دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های بسکتبال نوجوانان ایران و اردن آخرین دیدار مسابقات نوجوانان غرب آسیا را برگزار کردند. در این دیدار که عصر امروز در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد تیم ایران با حساب 118 بر 59 از سد حریف خود گذشت. این نتیجه در حالی به دست آمد که تیم کشورمان از قبل قهرمانی خود را مسجل کرده بود.

تیم‌های ایران، سوریه و اردن در پایان این دوره از رقابتها جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را که سال آینده برگزار می‌شود را به دست آوردند.

کد مطلب 2119635

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