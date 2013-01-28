ارتباط تلاش برای 5 برابر کردن یارانه ها و فتنه جدید/ قوه قضاییه پیگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله عسگراولادی که در جمع جوانان حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت با اشاره به اینکه در ایام عزای سیدالشهدا(ع) به نتیجه رسیده است که حق سکوت درباره چیزی که میداند ، ندارد؛ افزود: من در توسل خود چهار پایه را یافتم که بر اساس آن شروع به صحبت کردم.
وی پایه اول را تاریخ جمهوری اسلامی عنوان کرد و با اشاره به اینکه همراه شش رئیسجمهور، رئیس های مجلس، نخستوزیرها و مسئولان کشور و در خدمت هر دو رهبر انقلاب اسلامی بودهاست، خاطر نشان کرد: با اینکه عدهای رئیسجمهورهای گذشته را سیاه میکنند و یک رئیسجمهور را سفید، دیگر نمیشود تاریخ نوشت. در تاریخ حتی باید مثبتها و منفیهای بنیصدر را هم نوشت. من فکر میکنم مثبتهایی دارد و تاریخ باید بنویسید، اما منفیهایی هم دارد و یکی از منفیهایش این است که در تولی به ولایت شکست خورد و نتوانست ادامه بدهد و خودش را رفتهرفته بالاتر از مقام ولایت میدانست. شاید بعضی از شما ندانید که امام به من دستور دادند برو کنار بنیصدر و من این کار را کردم.
وی دومین مبنای مواضع اخیر خود را توجه به اساس جمهوریت و اسلامیت در نظام دانست و افزود: ما باید کاری کنیم که جمهوریت یعنی حضور قاطبه مردم امکان داشته باشد. باید جلوی تخریب و سیاهنمایی همدیگر را بگیریم.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی یادآور شد: وقتی دشمن در جنگ نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موفق نشود، در درون ما انفجاری ایجاد میکند و این انفجار درونی ما فتنه است. این انفجار درونی گسلهایی را که در جامعه وجود دارند، تکان میدهد و گسلهای جدیدی را هم ایجاد میکند و در درون، بین مردم و نیز بین مردم و دولت، بین مردم و نظام و بین مردم و رهبری تزلزلی به وجود می آورد.
وی سومین ملاحظه خویش را ضرورت رقابت سالم به جای تنازع در انتخابات 92 دانست و افزود: چهارمین مطلب بنده موضوع انحراف است. دشمن وقتی از جنگ نرم خود نتیجه نگرفت و تلاش می کند تا حرکت امت را با فلشهای انحرافی به سمت دیگری منحرف کند.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که مسیر حرکت به سوی انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) مسیر رقابت است و زمینهای را فراهم کنیم که مردم خوبمان قول را استماع کنند. قول شفاف شود و بتوانند از قول، بهترینش را تبعیت کنند.
پس از بیان ابتدایی عسگراولادی تعدادی از جوانان به بیان نگاه خویش در این خصوص پرداختند. موافقین نظر رهبری در خصوص جذب حداکثری، تاثیر وحدت و انصاف در موفقیت در جنگ نرم و نیز به سوابق وقت شناسی عسگراولادی در مواجهه با دشمن و جریانهای انحرافی اشاره کردند. برخی منتقدین نیز با بازخوانی فعالیت های موسوی و کروبی در فتنه 88 ، و نیز تفاوت فهم افکار عمومی از سخنان عسگراولادی نسبت به نیت وی، اشاره کردند و پرسیدند آیا میشود از تبلیغ علیه نظام، تحریک مردم و کشتار و بر هم زدن امنیت کشور گذشت و آنها را مجرم ندانست؟ یکی دیگر از جوانان نیز با اشاره به توضیحات عسگراولادی در روشنگری برای موسوی و کروبی، پرسید وقتی راه را به آنها نشان دادید و باز راه خطا رفتند، میشود گفت اینها مفتون هستند؟
عسگراولادی با استقبال از انتقادات جوانان و نیز تشکر از حمایتها خواستار انعکاس انتقادات شد و گفت: تقریباً 30 اشکال به بنده وارد کردید. ده، پانزده مورد مثبت هم در باره بنده تفقد کردید. اینها نشان میدهد که حزب زنده است و جوانانش زنده و آیندهنگرند.
وی جوانان موتلفه را آئینه خود دانست و تصریح کرد: آنچه بر ما دارد میگذرد، زیر جو سنگینی از اتهامات است و مسلماً ما نباید این جو سنگین اتهامات را در سکوتمان مؤثر بدانیم و خودخفقانی پیش بیاوریم. شما باید انتقاد کنید.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تکرار اینکه قصد تطهیر کسی را ندارد، افزود: می خواهم به همان کسی که عدهای میخواهند بگویند اینها فتنهساز هستند، به همانها عرض کنم راه نجات شما این است که از فتنه تبرّی بجویید.
عسگراولادی با اشاره به رفتار کسانی که روزهای عاشورا، 13 آبان، 16 آذر و روز قدس رفتارهایی انجام دادند که دل مردم به درد آمد و مورد تأیید قرار گرفت، گفت: اینکه آیا فعل تأیید اینها فعل مجرمانه هست یا نیست را قوه قضائیه باید رسیدگی کند.
وی خاطر نشان کرد: فتنه در داخل کشور ما در سال 88 از اینجا شروع شد که آرا که خوانده شد، رأی مهندس موسوی در تهران، اصفهان و شیراز از رأی دکتر احمدینژاد بیشتر بود. گزارشهایی که به ایشان شد این بود که تمام است. ایشان اعلام جشن پیروزی کرد، اما بعد رأیها از بدنه کشور آمد و ایشان رأی نیاورده بود. ایشان دچار فتنه شد. اما قسمت دیگر که میبینیم در این باره دارند راههایی را میروند که رأی بدنه کشور را برای نامزدی نگه دارند. به دنبال این هستند که یارانه را پنج برابر و 40 هزار تومان را 200 هزار تومان کنند. بنده میگویم فتنه را بپاییم، اینها فتنهساز نیستند، اما آیا اینها مجرم هستند یا نیستند؟ قوه قضائیه باید بگوید.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفت: ما برای جهانی شدن و ابدی شدن اسلام احتیاج به سماحت و روابط عمومی مناسبی داریم. به تعبیر مرحوم آیتالله دکتر بهشتی احتیاج داریم به جاذبه در حد امکان، احتیاج داریم به دافعه در حد ضرورت.
یار با سابقه امام و رهبری افزود: آنچه امام خواستهاند این است که جو طوری باشد که دو جناح بتوانند با هم برادرانه زندگی کنند، در انتخابات شرکت کنند، هر کدام که رأی آوردند، بقیه قبول کنند، کسانی که رأی نیاوردهاند به کسانی که رأی آوردهاند تبریک بگویند. بیایید یک الگوی مردمسالاری دینی را ارائه کنیم.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح روند فعلی ادبیات سیاسی کشور، خاطر نشان کرد: باید راهی را برویم که بتوانیم از امام زمان(عج) مجوز بگیریم. باید جواب داشته باشیم.
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