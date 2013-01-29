پیامبر(ص) به عنوان الگو در قرآن کریم معرفی شده است

حجت الاسلام محسن کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خداوند در قرآن می فرماید "پیامبر اسلام یک الگوی نیکو است"؛ اگر کسی به عنوان الگو معرفی می شود، یعنی همه خوبیها و خصوصیات خوب در وجود او تجلی پیدا کرده است که با عنوان سرمشق و الگو و اسوه به دیگران معرفی شده، لذا وجود پیامبر(ص) الگوی همه انسانهاست که یک انسان برجسته از نظر خداوند بوده و از خصوصیات او می توانیم به عبادت مقام بندگی اشاره کنیم.

تنها راه تبدیل جوامع به مدینه فاضله، الگو قرار دادن پیامبر(ص) است

وی در ادامه گفت: مقام بندگی مقامی است که برای همه انسانها می تواند سرمشق شود، نوع مشارکت حضرت محمد(ص) و نیز رفتارشان مملو از نقاط برجسته و قابل توجهی است که اگر جوامع می خواهند به یک مدینه فاضله تبدیل شوند، تنها راه الگو گرفتن از پیامبر(ص) است.

این مسؤل افزود: همه ویژگیهای خوب پیامبر(ص) را باید الگو قرار دهیم و از آنها درس بگیریم و در زندگی روزمره استفاده کنیم، بنابراین در ایام ولادت پیامبر(ص) آنچه که باید مدنظر آحاد جامعه باشد، درس گرفتن از این رفتارها و ویژگیهاست و زمانی می توانیم بگوییم روز تولد پیامبر(ص) جشن و مبارک است که در این مسیر قرار گرفته باشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال نیز مانند گذشته دشمنان نظام برای تضعیف شخصیت پیامبر(ص) بزرگوار حرکات ناشایست را انجام دادند و اهانتهایی به آن وجود نورانی روا داشتند، لذا لازم است در این ایام تمام همت و تلاش خود را برای معرفی قرآن و حضرت محمد(ص) به جهان به کار بگیریم و این امتحان تمام عیار بشریت است.

حجت الاسلام کرمانی در پایان ادامه داد: با توجه به اینکه روز تولد پیامبر(ص) و امام صادق (ع) یکی شده است که باید این نکته را به عنوان یک درس از مکتب امام صادق(ع) داشته باشیم که امام صادق(ع) در روایت نورانی فرمودند" کسی می تواند ادعا کند، پیرو ماست و از شفاعت ما بهره مند خواهد شد که در مسیر زندگی به نماز خود اهمیت داده و آن را سبک نشمارد".