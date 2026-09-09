به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران–شمال و جاده چالوس، مقرر شد از ساعت ۱۹ امروز تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) این دو محور، از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج، ممنوع شد.

وی افزود: در ادامه، تردد در این محورها به صورت یک‌طرفه در مسیر (جنوب به شمال) مدیریت خواهد شد و این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا تویر و محدوده هزارچم ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران-شمال نیز در مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ ترافیک سنگین است، ضمن اینکه در مسیر شمال به جنوب این آزادراه تردد روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا بیان کرد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های پلور، شنگلده و سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین است. همچنین در محور فیروزکوه در هر دو مسیر رفت و برگشت در محدوده‌های گیلاوند و پل سفید ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت آزادراه تهران-پردیس و محور قدیم تهران-بومهن گفت: در محدوده‌های پل بابایی و جاجرود ترافیک سنگین است.

سرهنگ محبی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه رشت-قزوین در مسیر رفت و برگشت و در محدوده‌های رودبار و لوشان خبر داد و گفت: در محور قدیم رشت-قزوین نیز حدفاصل جوکول‌بندان تا امامزاده هاشم ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی درباره وضعیت محورهای منتهی به پایتخت اظهار کرد: در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده‌های کمالشهر، گلشهر، استاندارد و پل کلاک ترافیک سنگین است. همچنین در آزادراه تهران-کرج-قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و حدفاصل گلشهر تا گلدشت ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در آزادراه تهران-ساوه حدفاصل احمدآباد مستوفی تا نسیم‌شهر و در آزادراه تهران-قم در مسیر رفت و برگشت محدوده بهشت زهرا نیز ترافیک سنگین است. در محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی در پایان با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی گفت: محورهای شمالی دارای بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات هستند و در برخی محورهای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان نیز بارش پراکنده باران گزارش شده است؛ بنابراین رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب را با خودروی مقابل حفظ کنند.