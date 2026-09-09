به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سرآسیابی چهارشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار گل‌گهر سیرجان و شمس‌آذر قزوین اظهار کرد: شمس‌آذر تیمی جوان، پرانرژی و با شخصیت است و وحید رضایی و کادر فنی این تیم توانسته‌اند با وجود هزینه‌های کمتر نسبت به بسیاری از تیم‌ها، فوتبال قابل توجهی را ارائه کنند.

وی افزود: شمس‌آذر را به‌خوبی آنالیز کرده‌ایم و می‌دانیم بازی بسیار سختی پیش رو داریم، به‌خصوص اینکه شرایط ورزشگاه و حمایت هواداران نیز می‌تواند بر فضای مسابقه اثرگذار باشد.

مربی گل‌گهر با اشاره به فاصله کم میان مسابقات تیمش بیان کرد: در روزهای گذشته تمرکز اصلی ما روی ریکاوری بازیکنان و آماده‌سازی ذهنی و تاکتیکی تیم بوده است تا بازیکنان از نظر فیزیکی و ذهنی برای این مسابقه آماده باشند.

سرآسیابی ادامه داد: علیرغم نتایجی که گل‌گهر در بازی‌های اخیر به دست آورده، از نظر فنی و مدل بازی در مسیر درستی قرار داریم و در بسیاری از مسابقاتی که امتیاز کامل نگرفتیم، از نظر ساخت بازی، ایجاد موقعیت و ضربه به چارچوب عملکرد خوبی داشتیم.

وی با بیان اینکه نواقص تیم در حال برطرف شدن است، گفت: با دقت و ظرافت روی نقاط ضعف کار می‌کنیم و امیدواریم این روند در بازی‌های پیش رو با نتیجه‌گیری نیز همراه شود.

مربی گل‌گهر تأکید کرد: برای ما پیروزی در این مسابقه اهمیت بسیار زیادی دارد و به‌خوبی می‌دانیم که چیزی جز برد نمی‌تواند شرایطمان را در جدول و مسیر رقابت‌ها بهبود دهد؛ بنابراین تمرکز کامل تیم روی بازی و کسب سه امتیاز است.

دیدار با شمس‌آذر یک نبرد فیزیکی خواهد بود

سرآسیابی با اشاره به شرایط دو تیم اظهار کرد: هر دو تیم برای این مسابقه به بالاترین سطح انرژی و کیفیت نیاز دارند و پیش‌بینی ما این است که بازی از نظر فیزیکی شرایط سختی داشته باشد.

وی افزود: در چنین مسابقاتی تیمی که در نبردهای فیزیکی موفق‌تر باشد، تمرکز ذهنی بیشتری داشته باشد و برای توپ‌ها بیشتر تلاش کند، شانس بیشتری برای پیروزی خواهد داشت.

مربی گل‌گهر درباره شرایط شمس‌آذر نیز گفت: این تیم با بازیکنان جوان و هزینه‌ای که نسبت به بسیاری از تیم‌ها کمتر است، شخصیت بسیار خوبی از خود نشان داده و آنچه در زمین ارائه می‌کند برای فوتبال ایران ارزشمند است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود احترام کامل به شمس‌آذر، تمرکز ما روی عملکرد خودمان است و تلاش می‌کنیم مسیر فنی‌ای را که برای تیم ترسیم کرده‌ایم، قدم به قدم ادامه دهیم.

عذرخواهی گل‌گهر از مردم ایران بابت اتفاقات تبریز

سرآسیابی در ابتدای نشست با اشاره به اتفاقات رخ داده در دیدار اخیر فوتبال در تبریز گفت: فارغ از اینکه چه کسی آغازکننده اتفاقات بوده و مقصر چه کسی بوده است، جامعه فوتبال باید بابت آنچه در تبریز رخ داد از مردم شریف ایران عذرخواهی کند.

وی افزود: باشگاه گل‌گهر نیز به‌عنوان عضوی از جامعه فوتبال، با صدای رسا از مردم ایران بابت اتفاقات رخ داده در تبریز عذرخواهی می‌کند.

مربی گل‌گهر تأکید کرد: فوتبال باید از حاشیه‌ها فاصله بگیرد و همه مجموعه‌ها تلاش کنند فضای مسابقات را در چارچوب رقابت ورزشی و قواعد فوتبال نگه دارند.

سرآسیابی در ادامه با اشاره به فعالیت کادر فنی گل‌گهر اظهار کرد: مجموعه فنی تیم با جدیت مشغول کار است و بخش قابل توجهی از زمان روزانه صرف بررسی مسائل فنی، تمرین، آنالیز و آماده‌سازی تیم می‌شود.

وی گفت: انرژی و انگیزه سرمربی و فضای مثبت حاکم بر باشگاه به مجموعه کمک کرده تا با وجود فشار و خستگی، مسیر آماده‌سازی تیم را با جدیت ادامه دهیم.

مربی گل‌گهر در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که تجربه و دانش فنی مجموعه را در کنار ظرفیت بازیکنان قرار دهیم و قدم به قدم برای ساختن تیمی موفق‌تر حرکت کنیم.