به گزارش خبرنگار مهر، مهدی برزگر چهارشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار شمسآذر قزوین و گلگهر سیرجان اظهار کرد: فردا مقابل تیمی بازی داریم که هفته آینده باید در رقابتهای آسیایی به میدان برود؛ گلگهر تیمی بسیار خوب، باانگیزه و پرمهره است و مربی کاربلدی نیز در اختیار دارد.
وی با آرزوی موفقیت برای گلگهر در رقابتهای آسیایی افزود: دیدار فردا برای ما بازی سختی خواهد بود، اما هدفمان این است که سه امتیاز مسابقه را به دست آوریم و با یک برد به تعطیلات برویم.
شمسآذر تیمی با آینده است
مربی شمسآذر درباره عملکرد این تیم در دیدار گذشته گفت: در بازی قبل فوتبال خوبی ارائه کردیم و توانستیم موقعیتهای مناسبی ایجاد کنیم، اما در استفاده از فرصتها موفق نبودیم و امیدواریم در بازیهای آینده این مشکلات کمتر شود.
برزگر با تأکید بر جوان بودن شمسآذر عنوان کرد: خودتان میدانید این تیم آینده دارد. میانگین سنی اسکواد ما حدود ۲۱ سال است و بازیکن ۱۶ ساله نیز به زمین میفرستیم. این بازیکنان باید به تدریج فرصت بازی بیشتری پیدا کنند و با قرار گرفتن در مقابل بازیکنان باتجربه، تجربه لازم را به دست آورند.
وی ادامه داد: از روزی که کار را آغاز کردهایم، تیم نسبت به گذشته بهتر شده و کیفیت بازیها نیز افزایش پیدا کرده است. بازیکنان جوان ما در زمین پاسخ خوبی به اعتماد کادر فنی میدهند و خواستههای آقای رضایی را اجرا میکنند.
از این بازیکنان جوان، استعدادهای زیادی داریم
مربی شمسآذر با اشاره به نمایشهای فنی بازیکنان جوان این تیم گفت: اتفاقی که در یکی از مسابقات رخ داد و حرکت زیبای یکی از بازیکنان در فضای مجازی بازتاب زیادی پیدا کرد، تنها یک نمونه است.
وی افزود: ما در تمرینات روزانه چنین حرکات و استعدادهایی را بارها میبینیم و بازیکنان جوان زیادی داریم که میتوانند در آینده حرفهای زیادی برای فوتبال ایران داشته باشند. مطمئن باشید این تیم روزبهروز بهتر خواهد شد.
فشردگی مسابقات کار شمسآذر را سخت کرده است
برزگر با اشاره به فشردگی برنامه مسابقات گفت: در فاصله ۲۶ روز باید هفت بازی انجام دهیم. بعد از بازگشت از یزد، بیشتر تمرکز ما روی ریکاوری ذهنی و جسمی بازیکنان بود و فرصت زیادی برای تمرین نداشتیم.
وی اضافه کرد: امروز نیز تمرین سبکی داشتیم و در کنار آن درباره مشکلات بازیهای گذشته با بازیکنان صحبت کردیم و نکات لازم را به آنها تذکر دادیم. امیدواریم این ایرادات در بازی فردا کمتر شود.
مربی شمسآذر درباره غایبان تیم نیز گفت: ادیب زارع را در اختیار تیم ملی امید داریم، اما محمدرضا معصومی، کیانوش معصومی و سایر بازیکنان آماده هستند و برای دیدار فردا مشکلی از این بابت نداریم.
برزگر در پایان درباره تعطیلات پیشرو گفت: تمام تمرکز ما فعلاً روی بازی فرداست و همه همقسم شدهایم که با پیروزی مقابل گلگهر به تعطیلات برویم. بازیکنان جوان هستند و دوست داریم با روحیهای خوب وارد تعطیلات شوند و پس از آن با آمادگی و شرایطی بهتر به مسابقات بازگردند.
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