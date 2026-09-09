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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

یحیی سریع اعلام کرد: ۵۴ حمله هوایی سعودی به یمن در ۱۲ ساعت گذشته

یحیی سریع اعلام کرد: ۵۴ حمله هوایی سعودی به یمن در ۱۲ ساعت گذشته

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به ۵۴ حمله هوایی دشمن سعودی به ۶ استان این کشور طی ۱۲ ساعت گذشته اعلام کرد: این حملات بدون پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی ۱۲ ساعت گذشته، ۵۴ حمله هوایی را علیه چندین استان این کشور انجام دادند.

وی گفت که این حملات استان‌های الجوف، مارب، تعز، الحدیده، صعده و البیضاء را هدف قرار داده است.

به گفته سخنگوی نظامی انصارالله یمن، این حملات با استفاده از جنگنده‌های F-۱۵SA انجام شده که از پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط به پرواز درآمدند.

وی همچنین اعلام کرد که یک فروند جنگنده تایفون از پایگاه ملک فهد در شهر طائف به پرواز درآمده و حمله‌ای را علیه استان الجوف انجام داده است.

یحیی سریع تاکید کرد که حملات و تجاوزات مستمر علیه یمن بدون پاسخ و مجازات باقی نخواهد ماند.

همزمان رسانه های سعودی اعلام کردند که صدای آژیر خطر در ابها و خمیس مشیط در جنوب عربستان به صدا درآمده است.

از سوی دیگر وزارت بهداشت صنعا اعلام کرد که شمار شهدای حمله دشمن سعودی به زندان الجوف به ۳۲ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 6942655

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