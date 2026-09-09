۵ پرونده تغییر کاربری اراضی در عالیشهر بررسی و تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای شهر عالیشهر به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

در این نشست، پنج دستور کار مرتبط با تغییر کاربری اراضی در عالیشهر با حضور معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی، کارشناسان حوزه شهرسازی و سایر اعضای ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.

پرونده‌های مطرح‌شده در این جلسه از منظر ضوابط طرح تفصیلی، الزامات کالبدی و آثار احتمالی تغییر کاربری بر بافت شهری و سرانه‌های عمومی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

بررسی ۴ درخواست مسکونی به تجاری

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر عصر چهارشنبه در حاشیه این نشست اظهار کرد: در جلسه امروز پنج دستور کار مشخص در دستور رسیدگی اعضای کمیسیون قرار گرفت که چهار مورد آن مربوط به تقاضای تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و یک مورد نیز مربوط به تغییر کاربری اراضی با کاربری فضای سبز به تجاری بود.

اصغر کشوریان افزود: اعضای کمیسیون با بررسی مستندات فنی و کارشناسی و ارزیابی تأثیرات احتمالی این تغییرات بر بافت شهری و سرانه‌های عمومی، تصمیمات لازم را بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری اتخاذ کردند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت سلسله‌مراتب قانونی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه شهری تصریح کرد: اولویت اداره کل راه و شهرسازی در کمیسیون ماده ۵، ایجاد توازن میان انتفاع متقاضیان و حفظ نظم عمومی، حقوق شهروندان و چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی شهر است.

کشوریان خاطرنشان کرد: مصوبات این جلسه پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی و با رعایت ضوابط قانونی، برای ابلاغ به مراجع ذی‌ربط و طی مراحل اجرایی و قانونی نهایی شد.