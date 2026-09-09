به گزارش خبرنگار مهر، بیژن ساسانی‌پور عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فصل صید میگو امسال از ۷مرداد برای قایق‌های صیادی و از ۸ مرداد برای لنج‌های صیادی در صیدگاه‌های استان بوشهر آغاز شد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر با اشاره به تعداد شناورهای صیادی در صید میگو، گفت: ۵۴۹ فروند لنج صیادی و هزار و ۴۷۳ قایق صیادی در صید میگو مشارکت دارند که مجوز دریاروی برای صید را دریافت کرده‌اند.

وی گفت: با توجه به رصدها و پایش‌های انجام شده و بررسی ذخایر صید، براساس تصمیم کمیته صید، روز دوشنبه ۲۳ شهریور زمان پایان صید میگو در آب‌های خلیج فارس محدوده استان بوشهر تعیین شد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر تاکید کرد: تمام شناورهایی که در صید میگو فعال هستند باید روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور در بندر مبدا خود حضور داشته باشند و اقدام به تخلیه صید خود کنند، همچنین تمام تجهیزات، ابزار و ادوات مربوط به صید ترال را از شناور خود جدا کنند و آماده صید ماهی شوند.

ساسانی‌پور با اشاره به میزان صید میگو، گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون۲ هزار و ۶۱ تن برداشت میگو از صیدگاه‌های استان بوده است.