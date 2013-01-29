ثبت 2.5 میلیون درخواست مردمی در سامانه سامد خوزستان

محمود توژی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه ملاقات مردمیش در محل سامانه «سامد» استان خوزستان اظهار کرد: «سامد» سامانه ای است که از طریق شماره تلفن 111، درخواست ها، شکایات و پیشنهادات مردمی را دریافت می کند. این اطلاعات توسط اپراتورها در سیستم درج و به ادارات مربوطه توسط سامانه مذکور ارسال می شود که در نهایت باعث کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات و تسریع در رسیدگی به امور مذکورمی شود.

توژی در خصوص فعالیتهای این سامانه عنوان کرد: پاسخگویی به استعلامات افراد راجع به نامه های ریاست جمهوری، دریافت شکایات و درخواستهای مردمی و ثبت و ارجاع الکترونیکی آنها به ادارات مربوطه و پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه و اخذ پاسخ از ادارات، دریافت گزارشات مردمی و ارجاع آنها به مراجع ذیربط، مشاوره به تماس گیرندگاه در خصوص امورات مختلف مانند نحوه دریافت وام و سایر سؤالات آنها و ارسال گزارشات روزانه و هفتگی درخواستی نهاد ریاست جمهوری از جمله مهمترین فعالیت های این سامانه است.



مدیرکل بازرسی، امور حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری خوزستان عنوان کرد: در طول فعالیت این سامانه در استان خوزستان بیش 2.5 میلیون درخواست مردمی ثبت شده که در این میان بیش از 16 میلیارد تومان کمکهای بلاعوض در زمینه های معیشتی، هزینه های جانبی درمان، جهیزیه و هزینه های تحصیلی به درخواستهای مورد تائید این سامانه اختصاص یافته و پرداخت شده است.



توژی در خصوص بیشترین درخواستهای مردمی از سامانه سامد گفت: بیشترین درخواستهای مردمی مربوط به بانکهای استان می شود که در این بین بانک مسکن بیشترین درخواست را به خود اختصاص داده است. همچنین درخواستهای مربوط به دانشگاه علوم پزشکی، کار و تعاون، کمیته امداد امام خمینی و صندوق مهر امام رضا(ع) در رده های بعدی قرار دارند.



وی افزود: کلیه ملاقاتهای مردمی استاندار و معاونان وی و سایر مدیران دستگاه های استان نیز از طریق سامانه سامد دریافت و ثبت و اجرایی می شود. مردم استان می توانند از طریق شماره تلفن 111 درخواستهای خود را ثبت کنند تا نسبت به رفع و حل آنها اقدام و پیگیری لازم صورت بگیرد.



توژی توضیح داد: این ساانه به صورت 24 ساعت شبانه روز فعال است ولی تا ساعت 17 کارشناسان این سامانه به صورت حضوری اقدام به ثبت درخواست و مشاوره می کنند و بعد از آن تا ساعت هفت صبح فردا تمام تماسهای مردم ضبط شده و روز بعد، قایل های صوتی توسط همکاران ما در سامانه ثبت می شود.



مدیرکل بازرسی، امور حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری خوزستان عنوان کرد: استان خوزستان به علت وسعت بالایش، تعداد قابل توجهی از نامه های کل کشور را به خود اختصاص داده است که این امر تلاش همکاران ما برای رسیدگی به مشکل مردم را نشان می دهد.