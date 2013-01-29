۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

تداوم بارش باران در پایتخت/ ورود موج جدید بارش ها به کشور از پنج شنبه

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از تداوم بارش باران در پایتخت خبر داد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران و برف در نیمه غربی و شمال کشور ادامه داشته و به تدریج در مناطق شمال شرق و سواحل شرقی دریای خزر شدت می یابد.

وی ادامه داد: البته از اواخر وقت امروز به تدریج از شدت بارندگی ها در غرب،جنوب غرب و روز چهارشنبه در مرکز و دامنه های البرز کاسته می شود و این سامانه با بارش در شمال شرق و شرق و جنوب به تدریج  از کشور خارج می شود.

به گفته مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی، از روز پنج شنبه سامانه بارشی دیگری از مرزهای جنوب غرب و غرب وارد کشور شده و روز جمعه تمامی نیمه غربی،مرکز و شرق و شمال شرق را فرا می گیرد. این سامانه از عصر شنبه در شرق کشور فعال تر می شود. ضمن اینکه از روز شنبه استانهای نیمه غربی و سپس شرق کشور با کاهش دما مواجه خواهند بود.

امیدوار شهری با اعلام تداوم بارش باران تا ساعات پایانی امروز، تاکید کرد: بارش ها امروز در برخی مناطق تهران به صورت باران و در ارتفاعات به صورت برف ادامه دارد. امروز دمای تهران در گرمترین ساعت به 13 درجه بالای صفر و در سرد ترین ساعت به پنج درجه بالای صفر می رسد. فردا نیز برای تهران وزش باد پیش بینی می شود.

