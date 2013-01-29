تداوم بارش باران در پایتخت/ ورود موج جدید بارش ها به کشور از پنج شنبه

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران و برف در نیمه غربی و شمال کشور ادامه داشته و به تدریج در مناطق شمال شرق و سواحل شرقی دریای خزر شدت می یابد.

وی ادامه داد: البته از اواخر وقت امروز به تدریج از شدت بارندگی ها در غرب،جنوب غرب و روز چهارشنبه در مرکز و دامنه های البرز کاسته می شود و این سامانه با بارش در شمال شرق و شرق و جنوب به تدریج از کشور خارج می شود.

به گفته مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی، از روز پنج شنبه سامانه بارشی دیگری از مرزهای جنوب غرب و غرب وارد کشور شده و روز جمعه تمامی نیمه غربی،مرکز و شرق و شمال شرق را فرا می گیرد. این سامانه از عصر شنبه در شرق کشور فعال تر می شود. ضمن اینکه از روز شنبه استانهای نیمه غربی و سپس شرق کشور با کاهش دما مواجه خواهند بود.

امیدوار شهری با اعلام تداوم بارش باران تا ساعات پایانی امروز، تاکید کرد: بارش ها امروز در برخی مناطق تهران به صورت باران و در ارتفاعات به صورت برف ادامه دارد. امروز دمای تهران در گرمترین ساعت به 13 درجه بالای صفر و در سرد ترین ساعت به پنج درجه بالای صفر می رسد. فردا نیز برای تهران وزش باد پیش بینی می شود.