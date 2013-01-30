1800عدد سکه تقلبی در "الیگودرز" کشف و ضبط شد

سرهنگ علی جبار پور در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته مأموران پلیس آگاهی این شهرستان در پی مراجعه شخصی مبنی بر اینکه دو نفر تحت عنوان خرید تعداد یک هزار و 800 عدد سکه تقلبی به ارزش مبلغ چهار میلیون و 700 هزار تومان از وی کلاهبرداری کرده اند، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی الیگودرز تصریح کرد: با تحقیقات گسترده و هماهنگی مقام قضایی روز گذشته یکی از متهمان شناسایی و طی یک عملیات ضربتی در سطح شهر دستگیر شد.

سرهنگ بارپور با بیان اینکه متهم دستگیر شده به جرم خود اعتراف و تحویل مقام قضایی شد، افزود: تلاش برای دستگیری همدست وی ادامه دارد.