اسپانیا همچنان در باتلاق رکود اقتصادی فرو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "هامبورگر ابند بلات" اسپانیا روز به روز بیشتر در باتلاق رکود فرو می رود.

بر اساس گزارشی که اداره آمار اسپانیا (INE) امروز در مادرید ارائه داده است، رکود اقتصادی در این کشور به شکل واضحی شدت پیدا کرده است. بر این اساس در سه ماهه چهارم 2012 تولید ناخالص ملی دراین کشور نسبت به سه ماهه قبل آن حدود 0.7 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب رشد اقتصادی اسپانیا به مراتب بدترین رکود خود از شروع بحران در این کشور در اواسط سال 2011 را تجربه کرده است.

این کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال 2012، بیش از دو برابر سه ماهه سوم سال 2012 که در آن بازده اقتصادی حدود 0.3 درصد کاهش داشته است بوده است. از شروع بحران در این کشور تولید ناخالص ملی در اسپانیا در شش سه ماهه متوالی کاهش داشته است. این کاهش بازده اقتصادی در کل سال 2012 بالغ بر 1.37 درصد بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است: اخیرا بانک مرکزی اسپانیا درباره تشدید بحران اقتصادی در کشور هشدار داده است. وزیر اقتصاد اسپانیا نیز در اواخر سال 2012 اعلام کرده بود که سه ماهه آخر سال بدترین و سخت ترین دوره قانونگذاری در کشور خواهد بود.وی همچنین تاکید کرد که انتظار می رود رکود اقتصادی همچنین در نیمه ابتدایی سال 2013 همچنان ادامه داشته باشد و اقتصاد این کشور تازه در سه ماهه سوم یا چهارم امسال بار دیگر رشد داشته باشد.

اداره آمار اسپانیا دلایل شدت گرفتن رکود در کشورش را کاهش غیر منتظره تقاضای داخلی ارزیابی کرده و تاکید کرد که رشد صادرات این کشور هم نمی تواند از این کاهش رشد اقتصادی جلوگیری به عمل آورد.

رکود اقتصادی در اسپانیا رکورد بالای بیکاری در این کشور را به دنبال داشته است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از اداره آمار اسپانیا ، درپایان سال 2012 تقریبا 6.0 میلیون نفر بیکار در این کشور وجود داشته است و نرخ بیکاری به 26.0 درصد افزایش پیدا کرد. این بالاترین نرخ بیکاری از زمان شیوع بحران در این کشور بوده است. این بیکاری بویژه جوانان زیر بیست و پنج سال را گرفتار خود کرده است. در این درجه سنی نرخ بیکاری در اسپانیا حدود 55.1 درصد است.

