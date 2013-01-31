افتتاح 110 پروژه عمرانی در شهرستان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی هاشمی صبح پنجشنبه در آئین جشن انقلاب در خورموج با تبریک دهه مبارک فجر، اظهار داشت: امروز تداعی‌گر استقبال گسترده مردم از حضرت امام (ره ) و تداعی گر سخنان آتشین حضرت امام در بهشت زهرا است.

وی این انقلاب را نعمت بزرگی از سوی خداوند به ملت ایران عنوان کرد و افزود: خوشحالیم که امروز زنگ انقلاب در سی وچهارمین سالگرد پیروزی آن با حضور عاشقان و محبان نظام مقدس جمهوری اسلامی به صدا در می آوریم.

فرماندار شهرستان دشتی دهه فجر را مظهر شکوه، عظمت و فداکاری ملت ایران اسلامی و تجدید میثاق ملت با انقلاب اسلامی توصیف کرد و ادامه داد: عزت و اقتدار امروز ما مرهون تلاش و پایمردی و ایثارگری حضرت امام و شهدا و ایثارگران خانواده‌های معزز آنان است.

وی خاطرنشان ساخت: نعمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نعمت عزت، سرافزاری، سربلندی، اقتدار، بصیرت و آگاهی و هوشمندی است.

هاشمی به برنامه‌های دهه فجر در این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: 110 پروژه عمرانی با اعتباری نزدیک به 500 میلیارد ریال در شهرستان دشتی افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی به برخی از این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: افتتاح سی‌ان‌جی خورموج، افتتاح یک‌هزار و500 واحد مسکن، کلنگ زنی پانسیون شش‌واحدی، آب‌رسانی به روستاهای کوهپایه مند، افتتاح زمین چمن دانش آموزی از جمله مهمترین پروژه‌های دهه فجر در شهرستان دشتی است.

حضور مردم در صحنه‌ها عامل پیروزی انقلاب بود

امام جمعه شهر خورموج نیز ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به سه عامل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و گفت: اولین عامل پیروزی که این انقلاب را پدید آورد عبارت از ماهیت دینی انقلاب بود.

حجت الاسلام عبدالحسین مصلح افزود: اگر می خواهیم این انقلاب تداوم داشته باشد و ابتکار در دست ما باشد باید پایبند به اسلام و ارزشهای آن باشیم.

وی حضور گسترده مردم و همه اقشار در تمامی صحنه‌های انقلاب را یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد.

حجت الاسلام مصلح تصریح کرد: در زمان انقلاب همه مردم اعم از بازاری و غیربازاری در میدان آمده اند حتی بعضی از آنها فرزندانشان نیز درراه این انقلاب تقدیم نظام و انقلاب کردند.