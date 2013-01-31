موتور سیکلت های توقیفی در پارکینگ های همدان با تسهیلات ویژه ترخیص می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طلایی افزود: به منظور گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در راستای رفاه حال هم استانی ها از 12 تا 22 بهمن ماه سالجاری موتور سیکلت های توقیفی در پارکینگ ها ترخیص می شوند.

وی با اشاره به اینکه ترخیص موتورسیکلت ها توقیفی با تسهیلات ویژه و تخفیف 20 درصدی در هزینه پارکینگ و در دو شیفت کاری صبح و بعد از ظهر انجام می شود، ادامه داد: همراه داشتن سند مالکیت با احراز هویت مالک و گواهینامه در زمان ترخیص موتور سیکلت ضروری است.

وی عنوان کرد: موتور سیکلت هایی که با دستور قضایی توقیف شده اند شامل این طرح نخواهند بود.

دو توزیع کننده مواد مخدر در همدان دستگیر شدند

فرماندهی انتظامی شهرستان همدان نیز از دستگیری عاملان فروش مواد افیونی با اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده در همدان خبر داد.

رسول مرادی افزود: با تلاش مأموران در راستای اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز شهرستان همدان در حوزه کلانتری 11 همدان، دو نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان افزود: مأموران ضمن شناسایی مناطق آلوده و گشت زنی مستمر، در نهایت دو تن از فعالان در عرصه خرید و فروش مواد مخدر را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دو نفر را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی بدنی از متهمان دستگیر شده 120 گرم حشیش کشف و ضبط شد، بیان داشت: در ادامه این طرح چهار نفر معتاد پرخطر ولگرد نیز دستگیر و به همراه دو متهم دیگر پس از تشکیل پرونده به دادسرا اعزام و از آن طریق روانه زندان شدند.

وی گفت: به منظور ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز، پارک ها و تفرجگاه ها، طرح ویژه ای با همکاری کارکنان کلانتری 11 و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان به مرحله اجرا گذاشته شد تا امنیت و آسایش مردم را بیش از پیش تأمین کنند.

مرادی اظهار داشت: اجرای این گونه طرح ها و جمع آوری فروشندگان مواد مخدر تا پاکسازی تمام مراکز مورد بحث کماکان ادامه دارد.

کشف محموله 300 میلیون ریالی کالای قاچاق در پوشش کالاهای ایرانی

رئیس پلیس آگاهی استان همدان از دستگیری یک قاچاقچی و کشف هفت هزار و 355 ثوب انواع پوشاک خارجی قاچاق به ارزش 300 میلیون ریال خبر داد.

فرامرز به گذر گفت: در پی نوسانات شدید قیمت ارز در بازار و افزایش شدید قیمت‌ها، قاچاقچیان شگردهای خود را تغییر داده و برای انتقال و جابجایی، کالاهای قاچاق را به صورت خرد و در تعداد اندک با خودروهای مختلف جابجا می کنند به نحوی که توقیف اینگونه محموله ها برای ماموران از اولویت چندانی برخوردار نباشد، که این امر مورد توجه مامورین اداره مبارزه باقاچاق کالا وارز استان همدان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با انجام تحقیقات اطلاعاتی و به صورت نامحسوس انتقال دهنگان خرد کالاها در استان همدان شناسایی شدند، افزود: در ادامه اقدامات فنی و اطلاعاتی سرشاخه اصلی یک باند قاچاق شناسایی و مشخص شد در امر قاچاق پوشاک فعال است.

وی اظهار داشت: ماموران با تحت نظر قرار دادن محل دپوی کالای قاچاق وی واقع در یکی از محلات همدان به مدت چهار روز، مشاهده کردند که در ساعات مختلف شبانه روز خودروهای حامل کالا به منزل فوق مراجعه و اقدام به تخلیه کالاهای قاچاق خود می کنند.