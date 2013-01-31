ایران سال 92 صادرکننده بنزین خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی عصر پنج شنبه در آئین بهره برداری از مرحله تکمیلی طرح بنزین سازی شرکت پالایش نفت آبادان در محل باشگاه آبادان گفت: یکی از طرحهایی که در کشور به طور جدی و با ابتکار و هوشمندی دولت در حال انجام است طرحهای مهر ماندگار است که تعداد زیادی از آنها در حال افتتاح هستند.

وی افزود: 800 پروژه بزرگ صنعت نفت تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد که این تحول عظیمی را در بخش زیر ساختهای کشور ایجاد می کند.



وزیر نفت عنوان کرد: با این ابتکارات شور و هیجان خاصی در میان مجریان طرح ایجاد شده و پروژه ها با سرعت و جدیت خوبی یکی پس از دیگری در حال افتتاح است.



وی، پروژه بنزین سازی پالایشگاه آبادان را یکی از پروژه های مهر ماندگار دانست و تصریح کرد: یکی از حربه های دشمنان بحث بنزین بود که با اتمام پروژه های متعدد بهینه سازی مسیر تحریمها را پشت سرگذاشتیم و اکنون هیچ نیاز فرآوده ای در کشور وجود ندارد.



قاسمی با بیان اینکه در سال 92 ایران جزو صادرکنندگان عمده فرآورده های نفتی در منطقه و جهان خواهد بود، گفت: با تکمیل طرح توسعه در پالایشگاه های شازند واراک وبهره برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس جزو صادر کنندگان اصلی بنزین خواهیم شد.



وی افزود: تمام نیاز کشور با بهینه سازی پالایشگاه ها به اتمام می رسد.



وزیر نفت از اتمام طرح بهینه سازی پالایشگاه های بندرعباس، لاوان، تبریز و فاز نخست پالایشگاه اصفهان تا پایان دولت دهم خبر داد و اظهار داشت: افزایش تولید و بهینه سازی کیفیت محصول در بحث توسعه پالایشگاه ها در نظر گرفته شده است.



وی با بیان اینکه بهینه سازی پالایشگاهها اقدامی اساسی بود که می بایست انجام می شد، تصریح کرد: بهینه سازی تمامی پالایشگاه ها به طور همزمان در دولت دهم شروع تا پایان همین دولت به اتمام می رسد.



وزیر نفت یادآور شد: پیش از این به طور سالانه ده ها میلیارد دلار بنزین وارد کشور می شد اما امروز دیگر نیازی به ورود بنزین نداریم.



قاسمی گفت: کار ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس با جدیت در حال پیگیری و انجام است و تا پایان سال 92 و یا اوائل سال 93 به اتمام می رسد.