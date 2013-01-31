پارک "پرچم" همزمان با دهه فجر در خرم آباد افتتاح می شود

هرمز نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات پروژه های جدید و قابل بهره برداری شهرداری خرم آباد در دهه مبارک فجر اظهار داشت: در این ایام پارک پرچم واقع در جنب پل روگذر آیت اله کمالوند در دروازه خرم آباد به تهران افتتاح می شود.

وی هدف از احداث این پارک را توسعه فضای سبز در شهر خرم آباد عنوان کرد و بیان داشت: امید می رود با استمرار اجرای این گونه پروژه ها سرانه فضای سبز در مرکز لرستان رشد قابل توجه داشته باشد.

شهردار خرم آباد ادامه داد: همچنین همزمان با دهه مبارک فجر پارک سوار میدان امام حسین (ع) خرم آباد، پارکینگ طبقاتی سبزه میدان و چندین پارک در منطقه گلدشت به بهره برداری خواهند رسید.

نصیری یادآور شد: بازسازی پل جنب زیبا کنار به ملک شیرآباد بر روی رودخانه "خرم رود" و احداث پیاده رو و پل شادروان حاج علی اصغر خرم آبادی از جمله پروژه هایی هستند که طی مدت یاد شده به بهره برداری خواهند رسید.