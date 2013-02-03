زلزله 4.4 ریشتری منطقه فارغان هرمزگان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی 4.4 ریشتر منطقه فارغان در شهرستان حاجی آباد هرمزگان را لرزاند.
این زلزله در عمق چهار کیلومتری و در ساعت 21:16 یکشنبه شب به وقوع پیوسته است.
حسین رنجبر مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص این زلزله به خبرنگار مهر گفت: مرکز این زلزله 29 کیلومتری فارغان بوده و در شهر حاجی آباد نیز احساس شده است.
وی ادامه داد: طبق بررسی های اولیه ما هنوز این زلزله خسارتی در پی نداشته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: بررسی های ما در خصوص خسارات این زلزله همچنان ادامه دارد و در این خصوص وضعیت روستاها را مورد بررسی قرار می دهیم.
به گزارش مهر، منطقه فارغان هفته گذشته نیز با وقوع چندین زلزله لرزید که بزرگترین آنها 4.6 ریشتر بود.
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