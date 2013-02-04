بررسی مشکلات فعالان رسانه ای کردستان/ خبرنگاران ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و مدیر خانه مطبوعات کردستان در جلسه هم اندیشی وضعیت ساماندهی اصحاب مطبوعات و خبرگزاری های فعال این استان با معاون فرهنگی، هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس اداره امور فرهنگی، مطبوعات و تبلیغات و کارشناس مسئول مطبوعات این اداره کل بر ضرورت اجرایی شدن ساماندهی و سازماندهی صنف خبرنگاران و روزنامه نگاران کردستانی تاکید کردند.

رئیس اداره امور فرهنگی، مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با تاکید بر همگرایی رسانه ای و توجه به جایگاه حقوقی خبرنگاران و روزنامه نگاران استان فرهنگی کردستان گفت: توجه به جایگاه ویژه اهالی قلم در عرصه رسانه از حیث حقوقی و رفع دغدغه های معیشتی و به حداقل رساندن تهدیدات رسانه ای مرتبط از تکالیفی است که قانون بر عهده فرهنگ و ارشاد اسلامی در جایگاه نظارتی و مقرراتی چون اساسنامه خانه مطبوعات و آیین نامه سرای روزنامه نگاران بر عهده ی خانه مطبوعات در جایگاه اجرایی قرار داده است.

سامان احمدی با ابراز تاسف از عدم شفافیت در نحوه اطلاع رسانی جامع فعالیت صنفی جامعه خبرنگاران و روزنامه نگاران فعال استان افزود: گرامیداشت روز خبرنگار بهانه ای برای تجلیل از فعالان این عرصه است که باید در فرآیندی نظارتی با ارزیابی مستمر از سوی خانه مطبوعات و نظارت متوالی فرهنگ و ارشاد اسلامی از خبرنگار محق تقدیر و تجلیل از عملکردی در برگیرنده فعالیت کمی و کیفی رسانه ای وی حمایت و قدرادانی کرد.

وی توجه به کیفیت بخشی در عرصه تولیدکنندگان رسانه در کردستان را از الزامات نهادینه ساختن شخصیت حقوقی این جامعه عنوان کرد اظهار داشت: با توجه به تاکید مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر سطح بندی خبرنگاران حرفه ای و غیر حرفه ای در فرآیندی آموزشی - توجیهی توسط خانه مطبوعات استان و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از سلسله نشست های هم اندیشی با مدیران مسئول و سرپرستان نشریات محلی، کثیرالانتشار و خبرگزای های فعال استان و همچنین جلسه ای با مدیران دستگاه های اجرایی زمینه برگزاری آزمون دوره های برگزار شده آموزشی در سال جاری و صدور کارت خبرنگاری برای افراد قبول شده در این آزمون همراه با تعیین سطح مشخص می شود.

در ادامه جلسه مدیر خانه مطبوعات کردستان با ارائه گزارش عملکردی از فعالیت خانه و گله مندی از عدم تجهیزات مکفی راستای انجام فعالیت های صنفی بیان کرد: با حمایت معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارزش 100 میلیون ریال در سال جاری توانستیم نسبت به تجهیز خانه در محل جدید آن اقدام کنیم و بستر را برای ارزیابی مجدد اعضا و سازماندهی آنان در قالب کمیته های تخصصی 16 گانه خانه فراهم کنیم.

شیروان یاری عرصه فعالیت در مطبوعات و خبرگزاری ها را تحت عنوان خبرنگار بسیار سهل و آسان عنوان کرد و آن را آفتی در ارتقاء جایگاه رسانه دانست و ادامه داد: باید در جذب و بکارگیری خبرنگار و روزنامه نگار دقت کافی و وافی از سوی مسئولان رسانه های فعال مکتوب و الکترونیک اعمال شود تا خدایی نکرده اشخاص نا آشنا با الفبا و اخلاق رسانه در این حوزه قلم فرسایی نکرده و مشکلات حقوقی عدیده ای را برای جامعه مطبوعات استان فراهم کنند.

وی با قدردانی از حرکت موثر و زیر بنایی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تربیت متمرکز مدرسان روزنامه نگاری یادآور شد: تاکید متولیان امر در این دوره آموزشی در دو حوزه شامل تدوین تاریخ مطبوعات استان ها در مجموعه ای فاخر از رسانه های سطح کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال 92 و توجه به مسئولیت و جایگاه مدنی خبرنگاران و سطح بندی آنان بوده که در این راستا استان کردستان به دلیل ماهیت فرهنگی بودن آن از جایگاه متمایزی برخور دار است.

مدیر خانه مطبوعات توجه به جایگاه روزنامه داری و روزنامه نگاری و توجه به ارزش خبری چون مجاورت را در رویدادهای استان مهم شمرد و در پایان گفت: در برگزاری نشست های هم اندیشی، ریشه کنی بد اخلاقی رسانه ای و ساماندهی و همچنین سازماندهی اعضای خانه مطبوعات به جد وارد عمل شده و خواهیم شد و از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار تسهیل گری و اعمال نظارت بیشتر بر این مهم را خواستا هستیم.

رئیس خانه مطبوعات کردستان نیز در این نشست بر ضرورت توجه به جایگاه خبرنگاران و تعامل بیشتر برای حداقل رساندن وضعیت معیشتی و حرفه ای آنان تاکید کرد و افزود: بر اساس مستنداتی که به خانه ارائه شده است، تعدادی از مسئولان رسانه ها با عدم پرداخت حق التحریر و حقوق خبرنگاران تحت پوشش خویش زمینه نارضایتی از آن رسانه را فراهم کرده و شکوائیه آنها برای سایر اقدامات قانونی در دبیرخانه خانه موجود است.

همچنین کارشناس مسئول مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با قدردانی از میزان فعالیت موثر رسانه ای خبرنگاران استان و موفقیت های چشمگیر آنها در جشنواره های مطبوعات منطقه ای و کشوری گفت: ساماندهی در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات اصحاب جراید و خبرگزاری ها از اهم مسائلی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

یعقوب فروغیان توجه به توانمند سازی خبرنگاران در قالب کارگاه های آموزشی کوتاه مدت را از برنامه های موثر در کردستان ذکر کرد و افزود: با سازماندهی و معرفی دقیق خبرنگاران شاغل رسانه ا در استان گامی در معرفی این قشر زحمتکش به جامعه در فرآیندی موثر و کارا فراهم خواهد شد و فرصت تخطئه رسانه ای از سوی دشمنان نظام را در این خطه شهیدپرور خواهد زدود.

در ادامه جلسه معاون فرهنگی، هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: خط مشی کلیه ی فعالان عرصه فرهنگ و هنر به غیر از تعامل و احترام یکدیگر در فضایی سرشار از قانون مداری نخواهد بود و در حوزه خبر و اطلاع رسانی این رفتار بیش از سایر حوزه ها نمود پیدا نموده و می کند.

جلال قلعه شاخانی افزود: خانه مطبوعات و سرای روزنامه نگاران استان در مرجع اجرایی فعالیتهای صنفی مطبوعات به عنوان مکمل هم هستند و عده ای که خارج از گود با کاشتن تخم نفاق این دو تشکل رسانه ای را در تقابل هم می خوانند، کاملا سخنی خلاف اخلاق رسانه ای را نشر داده و می دهند، پس از اهالی متعهد و معتقد به جریان شفاف اطلاع رسانی یعنی خبرنگارن و روزنامه نگاران این استان فرهنگی می خواهم که با هوشیاری نسبت به ارتقاء یک فعالیت صنفی همت گمارند و در اجرای اخلاق و فرهنگ رسانه ای چون پیش فعال باشند.

وی در پایان رسالت نظارتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در حوزه رسانه را تعمیق اخلاق و تهذیب رسانه عنوان کرد و گفت: ساماندهی و سازماندهی خبرنگاران استان در فضایی سرشار از تکریم این قشر زحمتکش باید صورت پذیرد.