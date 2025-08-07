سیدمحمدرضا جوادی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر همدان به مناسبت هفته خبرنگار، ضمن تبریک به خانواده رسانه، به بیان برخی دغدغهها و پیشنهادها درباره حوزه رسانه و مطبوعات استان پرداخت.
جوادی با اشاره به افزایش تعداد فعالان رسانهای و پایگاههای خبری در استان، اظهار کرد: رشد قابل توجه رسانهها و انتظارات فزاینده آنها از دولت، علاوه بر ایجاد فرصت، بعضاً باعث نگرانیهایی در حوزه حمایت و تأمین زیرساخت برای خبرنگاران شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان افزود: یکی از چالشهای اصلی، موضوع اشباع برخی حوزهها همچون چاپخانهها و پایگاههای خبری است که ورود بیضابطه به آنها گاهی موجب نارضایتی فعالان این بخش شده است.
وی تصریح کرد: آموزشهای مهارتی و حرفهای برای خبرنگاران، بویژه دورههای تخصصی، باید جدیتر گرفته شود و برنامهریزی برای کارگاههای آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: با وجود جامعه چندصد نفری خبرنگاران، عملاً استقبال از دورههای آموزشی محدود به گروه ثابتی میشود و ضروری است فرهنگسازی و انگیزهبخشی بیشتری صورت پذیرد.
جوادی در ادامه با اشاره به لزوم تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی با رسانهها بیان کرد: طبق دستور استاندار همدان، گزارشی از میزان همکاری و پاسخگویی دستگاهها به استعلامات رسانهای در حال تهیه است و به زودی در شورای برنامهریزی استان ارائه خواهد شد تا مدیرانی که پاسخگو نیستند، مورد تذکر قرار گیرند.
وی با بیان اینکه شرایط حاکم بر جامعه نیازمند اطلاعرسانی مسئولانه و امیدوارکننده است، تصریح کرد: خبرنگاران وظیفه دارند با انعکاس دقیق و منصفانه اخبار و تقویت همبستگی اجتماعی، نقشی مهم در آرامش و پویایی جامعه ایفا کنند.
جوادی ضمن تشکر از تلاشهای اصحاب رسانه استان، نقش رسانهها را در تقویت سرمایه اجتماعی و حمایت ملی بسیار مهم برشمرد و ابراز امیدواری کرد با رویکرد عقلانی و حرفهای، بخشی از مشکلات و چالشهای حوزه رسانه و فرهنگ استان برطرف شود.
در این نشست، مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان با بیان اینکه خبرنگاری تخصصی یکی از دغدغههای جدی ما در خانه مطبوعات است، افزود: بر ساماندهی امور خبرنگاران تاکید جدی داریم و تلاش میکنیم این امر محقق شود.
در این دیدار سایر اعضای خانه مطبوعات نیز با بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره مسائل مختلف حوزه مطبوعات و رسانه، بر ضرورت همکاری و همافزایی بیشتر تأکید کردند.
در پایان مراسم، به پاس زحمات و تلاشهای مستمر خبرگزاری مهر در استان همدان، از سوی خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، تندیسی اهدا و از خدمات خبرگزاری مهر تقدیر شد.
