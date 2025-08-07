  1. استانها
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

عملکرد رسانه‌ای دستگاه‌ها به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه می‌شود

همدان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از تهیه گزارش تحلیلی درباره پاسخگویی دستگاه‌ها به رسانه‌ها برای ارائه به شورای برنامه‌ریزی استان خبر داد.

سیدمحمدرضا جوادی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر همدان به مناسبت هفته خبرنگار، ضمن تبریک به خانواده رسانه، به بیان برخی دغدغه‌ها و پیشنهادها درباره حوزه رسانه و مطبوعات استان پرداخت.

جوادی با اشاره به افزایش تعداد فعالان رسانه‌ای و پایگاه‌های خبری در استان، اظهار کرد: رشد قابل توجه رسانه‌ها و انتظارات فزاینده آن‌ها از دولت، علاوه بر ایجاد فرصت، بعضاً باعث نگرانی‌هایی در حوزه حمایت و تأمین زیرساخت برای خبرنگاران شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان افزود: یکی از چالش‌های اصلی، موضوع اشباع برخی حوزه‌ها همچون چاپ‌خانه‌ها و پایگاه‌های خبری است که ورود بی‌ضابطه به آن‌ها گاهی موجب نارضایتی فعالان این بخش شده است.

وی تصریح کرد: آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای برای خبرنگاران، بویژه دوره‌های تخصصی، باید جدی‌تر گرفته شود و برنامه‌ریزی برای کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: با وجود جامعه چندصد نفری خبرنگاران، عملاً استقبال از دوره‌های آموزشی محدود به گروه ثابتی می‌شود و ضروری است فرهنگ‌سازی و انگیزه‌بخشی بیشتری صورت پذیرد.

جوادی در ادامه با اشاره به لزوم تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها بیان کرد: طبق دستور استاندار همدان، گزارشی از میزان همکاری و پاسخگویی دستگاه‌ها به استعلامات رسانه‌ای در حال تهیه است و به زودی در شورای برنامه‌ریزی استان ارائه خواهد شد تا مدیرانی که پاسخگو نیستند، مورد تذکر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه شرایط حاکم بر جامعه نیازمند اطلاع‌رسانی مسئولانه و امیدوارکننده است، تصریح کرد: خبرنگاران وظیفه دارند با انعکاس دقیق و منصفانه اخبار و تقویت همبستگی اجتماعی، نقشی مهم در آرامش و پویایی جامعه ایفا کنند.

جوادی ضمن تشکر از تلاش‌های اصحاب رسانه استان، نقش رسانه‌ها را در تقویت سرمایه اجتماعی و حمایت ملی بسیار مهم برشمرد و ابراز امیدواری کرد با رویکرد عقلانی و حرفه‌ای، بخشی از مشکلات و چالش‌های حوزه رسانه و فرهنگ استان برطرف شود.

در این نشست، مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان با بیان اینکه خبرنگاری تخصصی یکی از دغدغه‌های جدی ما در خانه مطبوعات است، افزود: بر ساماندهی امور خبرنگاران تاکید جدی داریم و تلاش می‌کنیم این امر محقق شود.

در این دیدار سایر اعضای خانه مطبوعات نیز با بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره مسائل مختلف حوزه مطبوعات و رسانه، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی بیشتر تأکید کردند.

در پایان مراسم، به پاس زحمات و تلاش‌های مستمر خبرگزاری مهر در استان همدان، از سوی خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، تندیسی اهدا و از خدمات خبرگزاری مهر تقدیر شد.

