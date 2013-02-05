پیشنهاد کارگران برای افزایش 50 هزار تومانی حق مسکن

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از بررسی طرح افزایش حق مسکن کارگران توسط نمایندگان کارگری همزمان با طرح مباحث مربوط به حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار خبر داد و گفت: هرگونه تغییر در میزان حق مسکن کارگران باید در هیئت وزیران دنبال شود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: میزان حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از حدود 10 سال پیش تاکنون به میزان 10 هزارتومان است.

فتح الهی با اشاره به افزایش قیمت مسکن و هزینه های مربوط به اجاره مسکن توسط کارگران، بیان داشت: این موضوع ارتباطی با شورای عالی کار ندارد و نمایندگان کارگری به دنبال طرح جداگانه آن هستند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در نظر داریم به همراه چانه زنی ها برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران، موضوع مربوط به حق مسکن کارگران را نیز دنبال کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش تر در این باره برخی مذاکرات و گفتگوها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته بود، اظهار داشت: احتمال افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد.

به گفته فتح الهی، در جمع بندی ها و صحبت‌هایی که بین نمایندگان کارگری صورت می گیرد این دیدگاه وجود دارد که شاید بتوان حق مسکن کارگران را بین 50 تا 60 تومان تعیین کرد.

به گزارش مهر، از حدود 10 سال پیش تاکنون حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار به میزان 10 هزار تومان در هر ماه ثابت باقی مانده، در حالی که از آن زمان تاکنون قیمت اجاره و خرید مسکن بارها دچار افزایش شده است.

از بین رفتن قدرت تاثیرگذاری 10 هزارتومان ماهیانه در هزینه های مسکن ماهیانه کارگران، نمایندگان آنها را بر آن داشت تا در این زمینه برخی مباحث و پیگیری ها را داشته باشند.