افزایش 40 برابری تولید موادمخدر در افغانستان همزمان با حضور ناتو

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار روز سه شنبه در حاشیه دیدار با رئیس آژانس ملی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گفت: دو کشور ایران و تاجیکستان، دوست و برادر یکدیگر و دارای پیوندهای فرهنگی و همکاری بسیار در زمینههای مختلف هستند و اراده مسوولان عالیرتبه کشورمان، بر این است تا سطح همکاریها و مناسبات دو کشور در ابعاد مختلف مبارزه با مواد مخدر اعم از پیشگیری، درمان و مقابله گسترش یابد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: هر دو کشور ایران و تاجیکستان در همسایگی با افغانستان بهعنوان بزرگترین تولیدکننده مواد افیونی در جهان قرار دارند و به دلیل اینکه هر دو کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر واقع شدهاند، در معرض آسیبهای ناشی از اعتیاد هستند.
محمدنجار ادامه داد: کشور تاجیکستان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر توسط مافیای سودجو است و قاچاقچیان، مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان منتقل و سپس به روسیه و کشورهای دیگر وارد میکنند.
وی یادآور شد: این نشست فرصت خوبی بود تا دو کشور سطح همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی خود را افزایش دهند تا بتوانند از طریق ردیابی باندهای مافیایی، مبارزه موثرتری را با همکاریهای منطقهای انجام دهند.
وزیر کشور با اشاره به افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان پس از حضور نیروهای ناتو بیان داشت: کشت مواد مخدر در افغانستان در سال 2001 حدود 80 تن بود اما این رقم در سال 2007 میلادی، 40 برابر شد. لذا باید توجه داشت که علیرغم حضور ناتو در آن کشور، نه تنها ریشهکنی کشت و تولید مواد مخدر کاهش نیافته بلکه در چند سال گذشته نیز افزایش داشته است.
محمدنجار گفت: تجربه نشان داده است که نیروهای فرامنطقهای نمیتوانند مشکل منطقه را حل کنند بلکه تنها همکاریهای کشورهای منطقه و مردمان آنها، میتواند در حل این مشکل موثر باشد.
وی با بیان اینکه ایران، تجربیات خوبی را در زمینههای مختلف مبارزه با مواد مخدر همچون درمان معتادان، پیشگیری و مقابله با اعتیاد دارد، افزود: ایران، آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن این تجربیات به دوستان تاجیکی خود اعلام میدارد.
محمدنجار در پایان گفت: در این دیدار، طرف تاجیکستانی پیشنهادی را در خصوص امضای یادداشت تفاهم همکاری جدید میان دو کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد که در آینده این پیشنهاد بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد.
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