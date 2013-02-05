مکان سخنرانی امام خمینی(ره) در حافظه ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار کاووسی گفت: مکان‌رویداد مسجد اعظم که یادآور سخنرانی تاریخی امام در خرداد سال 42 است، به فهرست میراث ملی افزوده شد.



وی در ادامه تصریح کرد: در این سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به شاه هشدار داد و این هشدار آغاز حرکت‌های انقلابی مردم ایران شد.



کاووسی یادآور شد: مکان‌رویداد قیام 19 دی مردم در مدرسه خان(مدرسه آیت‌الله بروجردی) که طلاب در اعتراض به مقاله توهین آمیز به امام خمینی(ره) تحصن کردند، نیز در فهرست میراث ملی ثبت شد.



معاون میراث فرهنگی قم اظهار داشت: همچنین میدان شهدا(چهارراه بیمارستان سابق) قم که مکان‌رویداد کشتار مردم توسط عوامل رژیم طاغوت در 19 دی ماه سال 56 است، در حفاظه ملی به ثبت رسید.



کاووسی یادآور شد: مکان‌رویداد بیت امام که محل دستگیری ایشان توسط ماموران رژیم شاه و به زندان رفتن امان خمینی(ره) پس از سخنرانی سال 42 بود، در حافظه ملی به ثبت رسید.



معاون میراث فرهنگی قم در پایان اظهار داشت: مکان‌رویداد مدرسه فیضیه که در سال 54 مورد هجوم عوامل رژیم طاغوتی قرار گرفت و در پی آن طلاب از پشت‌بام به پایین پرت شده و به شهادت رسیدند نیز به عنوان مکان‌رخداد انقلابی در فهرست میراث ملی ثبت شد.