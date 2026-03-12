به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد اظهار کرد: ثبت مدرسه «شجره طیبه» میناب در فهرست میراث ملی ایران، اقدامی مهم در راستای حفظ حافظه تاریخی و معرفی یکی از رویدادهای تلخ و اثرگذار تاریخ معاصر به نسل‌های امروز و آینده است.

با اشاره به اهمیت این مکان اظهار کرد: مدرسه «شجره طیبه» میناب به‌عنوان یکی از مکان‌هایی که روایتگر بخشی از وقایع تلخ و رخدادهای مهم است، از ارزش تاریخی و فرهنگی ویژه‌ای برخوردار است و ثبت آن در فهرست میراث ملی می‌تواند به صیانت از این مکان و مستندسازی دقیق این رخداد کمک کند.

او افزود: ثبت ملی این مدرسه علاوه بر حفاظت از بنا، نقش مهمی در شناساندن این رویداد تاریخی در سطح ملی و حتی فراتر از آن دارد و می‌تواند به‌عنوان سندی عینی از حوادث جنگ، مورد توجه پژوهشگران، تاریخ‌نگاران و نسل جوان قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان ادامه داد: با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پرونده ثبت ملی این اثر در حال آماده‌سازی است و به‌زودی برای طی مراحل قانونی به شورای ثبت آثار کشور ارائه خواهد شد.

شهرزاد با اشاره به حمایت‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در سطح استان تصریح کرد: روند آماده‌سازی پرونده ثبت ملی این مدرسه با تأکید و پیگیری‌های جناب آقای دکتر آشوری استاندار محترم هرمزگان، با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و با حمایت ایشان، هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در این فرآیند در حال انجام است.

او تأکید کرد: توجه و حمایت استاندار هرمزگان از ثبت و صیانت از این مکان نشان‌دهنده نگاه ویژه مدیریت ارشد استان به حفظ ارزش‌ها، ثبت رویدادهای مهم در حافظه تاریخی و میراث‌داری فرهنگ و تاریخ است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان افزود: پس از ثبت این اثر در فهرست میراث ملی، امکان برنامه‌ریزی برای تبدیل آن به یک مجموعه فرهنگی و یادمانی فراهم می‌شود تا این مکان به‌عنوان موزه‌ای برای روایت این رخداد تاریخی و بازنمایی بخشی از واقعیت‌های آن برای نسل‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

شهرزاد در پایان خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با همکاری دستگاه‌های مرتبط و با حمایت‌های استاندار هرمزگان، پیگیر حفظ، معرفی و بهره‌برداری فرهنگی از این مکان تاریخی خواهد بود تا این بخش از تاریخ معاصر کشور به‌درستی ثبت و برای آیندگان روایت شود.