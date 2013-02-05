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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

طی 24 ساعت آینده/

هوای کرج غبارآلود می شود

هوای کرج غبارآلود می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: هوای کرج طی 24 ساعت آینده غبارآلود خواهد بود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج هم اکنون نیمه ابری و دمای آن 14 درجه سانتیگراد و سرعت باد 2 متر بر ثانیه و از سمت جنوب شرق است.

وی ادامه داد: هوای کرج طی 24 ساعت آینده صاف همراه با غبار صبحگاهی خواهد بود که بیشینه دما 13 و کمینه دما 2 درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد قسمتی ابری و دمای آن 11 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.

وی افزود: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده صاف همراه با غبار صبحگاهی بیشینه دما 11 و کمینه دما یک درجه سانتیگراد خواهد بود.

رحمانیان گفت: هوای طالقان نیز قسمتی ابری و دمای آن 12 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.

مدیر کل هواشناسی استان البرز اظهار داشت: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده صاف و بیشینه دما 10 و کمینه دما منفی هفت درجه سانتیگراد خواهد بود.

کد مطلب 1809747

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