هوای کرج غبارآلود می شود

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج هم اکنون نیمه ابری و دمای آن 14 درجه سانتیگراد و سرعت باد 2 متر بر ثانیه و از سمت جنوب شرق است.

وی ادامه داد: هوای کرج طی 24 ساعت آینده صاف همراه با غبار صبحگاهی خواهد بود که بیشینه دما 13 و کمینه دما 2 درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد قسمتی ابری و دمای آن 11 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.

وی افزود: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده صاف همراه با غبار صبحگاهی بیشینه دما 11 و کمینه دما یک درجه سانتیگراد خواهد بود.

رحمانیان گفت: هوای طالقان نیز قسمتی ابری و دمای آن 12 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.

مدیر کل هواشناسی استان البرز اظهار داشت: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده صاف و بیشینه دما 10 و کمینه دما منفی هفت درجه سانتیگراد خواهد بود.