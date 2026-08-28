در حسکه سوریه چه رخ می دهد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع خبری اعلام کردند که بر اثر انفجار نارنجک در نزدیکی کاخ دادگستری در شهر حسکه واقع در شمال شرقی سوریه ، دو نفر کشته شدند.

یک منبع امنیتی در گفتگو با خبرگزاری سوریه اعلام کرد: یک مرد و فرزندش بر اثر این انفجار که حدود ساعت ۹:۳۰ بامداد رخ داد و ناشی از انفجار یک نارنجک دستی بود، در مقابل کاخ دادگستری جان باختند.

از سوی دیگر، خالد الخالد، مدیر بهداشت الحسکه اعلام کرد: بخش اورژانس پذیرای یک مرد حدوداً ۳۰ ساله و یک کودک ۱۳ ساله بود که به دلیل شدت جراحات ناشی از این انفجار جان خود را از دست داده بودند.

الخالد خاطرنشان کرد: به دلیل همراه نداشتن مدارک شناختی، هویت قربانیان هنوز احراز نشده است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که مناطق مختلف سوریه طی روزهای گذشته شاهد حوادث امنیتی مشابه‌ای بوده است به گونه ای که در ۲۴ آگوست، انفجار نارنجک در منطقه تدمر در حومه شرقی حمص یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت و در ۲۲ آگوست نیز انفجار یک تله انفجاری در مسیر اتوبوس نیروهای امنیت داخلی در محور معرونه-التل در ریف دمشق به مجروح شدن چند تن از نیروها انجامید.

انفجار امروز حسکه درست یک روز پس از آن صورت گرفت که احمد الشرع، رئیس‌ دوره انتقالی ، با صدور حکمی مظلوم عبدی، فرمانده سابق نیروهای دمکراتیک سوریه را به عنوان مشاور ریاست دوره انتقالی منصوب کرد.