برنامه سفر اوباما به خاورمیانه/ تلاش برای منصرف کردن نتانیاهو از ارتکاب حماقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، انتخاب خاورمیانه به عنوان اولین مقصد سفر در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما نشان می­دهد این منطقه و حوادث آن اولویت اصلی دوره دوم ریاست جمهوری آمریکا است.

در حالی که کاخ سفید زمان دقیق سفر اوباما به خاورمیانه را اعلام نکرده است، کانال 10 رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرد اوباما 20 مارس(30 اسفند ماه) برای دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی وارد سرزمین­های اشغالی خواهد شد.



به گزارش این رسانه صهیونیستی، هدف اوباما از سفر به سرزمین­های اشغالی تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش است اما مقامات کاخ سفید این ادعا را تایید نکرده­اند.

به نوشته رویترز، انتخاب رژیم صهیونیستی به عنوان اولین مقصد خارجی، رئیس جمهور آمریکا می­تواند به بهبود رابطه تیره شده واشنگتن و تل‌آویو کمک کند.

اختلافات یک سال گذشته میان آمریکا و رژیم صهیونیستی بر سر مسئله هسته­ای ایران، رابطه دو متحد شدیدا نزدیک به هم را متشنج کرده است.

نتانیاهو پس از پیروزی کمرنگ در انتخابات پارلمانی 2013 به دنبال تشکیل کابینه جدید خود است و مشاوران اوباما معتقد هستند این موضوع می­تواند به بهبود رابطه دو متحد کمک کند.

رویترز می­نویسد اختلافات شدید میان صهیونیست­ها و مقامات فلسطینی تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش که دو سال پیش نیمه کاره ماند، با مشکل روبرو خواهد کرد.

کاخ سفید اعلام کرده است، آغاز دور دوم ریاست جمهوری اوباما و تشکیل دولت جدید صهیونیستی، فرصتی برای تاکید بر روابط نزدیک دو متحد و بررسی نگرانی­های دوطرفه از جمله ایران و سوریه خواهد بود.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است، رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با مقامات صهیونیستی با سفر به کرانه باختری با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد و پس از آن برای دیدار با عبدالله دوم راهی اردن می­شود.

به نوشته رویترز، خط سفر اوباما در خاورمیانه حاکی از تلاش دولت اوباما برای پیشنهاد طرح سازش جدیدی از سوی آمریکا است. تلاش­های اولیه اوباما برای به نتیجه رسیدن مذاکرات سازش در سال 2010 با تنش ایجاد شده میان واشنگتن و تل‌آویو و پس از آن ادامه شهرک­سازی در کرانه باختری و شرق بیت­المقدس اشغالی توسط رژیم صهیونیستی و تلاش برای ایجاد کشور مستقل فلسطینی، بی­نتیجه ماند.

رویترز می­افزاید، اوباما در سال 2012 به خاطر نگرانی از دست دادن حمایت یهودیان در انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا، مایل نبود نتانیاهو را تحت فشار قرار دهد. اکنون به سبب در پیش نبودن انتخاباتی دیگر برای اوباما، رئیس جمهور آمریکا می­تواند رویکرد سختگیرانه­تری در قبال رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.

به نوشته رویترز، قسمت اصلی دستورکار سفر اوباما به سرزمین­های اشغالی، منصرف کردن نتانیاهو از اقدام نظامی احتمالی رژیم صهیونیستی علیه ایران خواهد بود.

چندی پیش تنش­ها میان واشنگتن و تل‌آویو پس از رد درخواست نتانیاهو برای تعیین خط قرمز در خصوص برنامه هسته­ای ایران از سوی اوباما، بالا گرفت.

اوباما در زمان برگزاری کمپین انتخاباتی 2008، از سرزمین­های اشغالی دیدار کرده بود اما در دوره اول ریاست جمهوری خود و به عنوان رئیس جمهور آمریکا به تل‌آویو سفر نکرده بود که این امر، انتقاد محافظه­کاران آمریکایی را در پی داشت.