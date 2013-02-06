برنامه سفر اوباما به خاورمیانه/ تلاش برای منصرف کردن نتانیاهو از ارتکاب حماقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، انتخاب خاورمیانه به عنوان اولین مقصد سفر در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما نشان میدهد این منطقه و حوادث آن اولویت اصلی دوره دوم ریاست جمهوری آمریکا است.
در حالی که کاخ سفید زمان دقیق سفر اوباما به خاورمیانه را اعلام نکرده است، کانال 10 رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرد اوباما 20 مارس(30 اسفند ماه) برای دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی وارد سرزمینهای اشغالی خواهد شد.
به گزارش این رسانه صهیونیستی، هدف اوباما از سفر به سرزمینهای اشغالی تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش است اما مقامات کاخ سفید این ادعا را تایید نکردهاند.
به نوشته رویترز، انتخاب رژیم صهیونیستی به عنوان اولین مقصد خارجی، رئیس جمهور آمریکا میتواند به بهبود رابطه تیره شده واشنگتن و تلآویو کمک کند.
اختلافات یک سال گذشته میان آمریکا و رژیم صهیونیستی بر سر مسئله هستهای ایران، رابطه دو متحد شدیدا نزدیک به هم را متشنج کرده است.
نتانیاهو پس از پیروزی کمرنگ در انتخابات پارلمانی 2013 به دنبال تشکیل کابینه جدید خود است و مشاوران اوباما معتقد هستند این موضوع میتواند به بهبود رابطه دو متحد کمک کند.
رویترز مینویسد اختلافات شدید میان صهیونیستها و مقامات فلسطینی تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش که دو سال پیش نیمه کاره ماند، با مشکل روبرو خواهد کرد.
کاخ سفید اعلام کرده است، آغاز دور دوم ریاست جمهوری اوباما و تشکیل دولت جدید صهیونیستی، فرصتی برای تاکید بر روابط نزدیک دو متحد و بررسی نگرانیهای دوطرفه از جمله ایران و سوریه خواهد بود.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است، رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با مقامات صهیونیستی با سفر به کرانه باختری با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد و پس از آن برای دیدار با عبدالله دوم راهی اردن میشود.
به نوشته رویترز، خط سفر اوباما در خاورمیانه حاکی از تلاش دولت اوباما برای پیشنهاد طرح سازش جدیدی از سوی آمریکا است. تلاشهای اولیه اوباما برای به نتیجه رسیدن مذاکرات سازش در سال 2010 با تنش ایجاد شده میان واشنگتن و تلآویو و پس از آن ادامه شهرکسازی در کرانه باختری و شرق بیتالمقدس اشغالی توسط رژیم صهیونیستی و تلاش برای ایجاد کشور مستقل فلسطینی، بینتیجه ماند.
رویترز میافزاید، اوباما در سال 2012 به خاطر نگرانی از دست دادن حمایت یهودیان در انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا، مایل نبود نتانیاهو را تحت فشار قرار دهد. اکنون به سبب در پیش نبودن انتخاباتی دیگر برای اوباما، رئیس جمهور آمریکا میتواند رویکرد سختگیرانهتری در قبال رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.
به نوشته رویترز، قسمت اصلی دستورکار سفر اوباما به سرزمینهای اشغالی، منصرف کردن نتانیاهو از اقدام نظامی احتمالی رژیم صهیونیستی علیه ایران خواهد بود.
چندی پیش تنشها میان واشنگتن و تلآویو پس از رد درخواست نتانیاهو برای تعیین خط قرمز در خصوص برنامه هستهای ایران از سوی اوباما، بالا گرفت.
اوباما در زمان برگزاری کمپین انتخاباتی 2008، از سرزمینهای اشغالی دیدار کرده بود اما در دوره اول ریاست جمهوری خود و به عنوان رئیس جمهور آمریکا به تلآویو سفر نکرده بود که این امر، انتقاد محافظهکاران آمریکایی را در پی داشت.
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