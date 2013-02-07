نقد و بررسی تاریخ شفاهی انقلاب/ تشکیل اتاق خبر برای رصد اخبار قرآنی

انقلاب اسلامی پارادایم جهانی اندیشه سیاسی را دگرگون کرد

نویسنده کتاب «نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران» با بیان اینکه انقلاب اسلامی پارادایم جهانی اندیشه سیاسی را دگرگون کرده است، گفت: انقلاب اسلامی ایران به کسوف خداوند بر زندگی سیاسی انسان پایان می دهد و دوباره خداوند را به متن و سبک زندگی بشر و سبک زندگی سیاسی و نظام سیاسی بر می گرداند.

وی در توضیح این مطلب افزود: این دو گزاره ای است که می خواهم در ابتدای بحث آن را باز کنم. انقلاب اسلامی نقطه عطف در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام معاصر بوده است، به دلیل اینکه در واقع انقلاب ایران چندین معمایی حل نشده در طول 150 سال گذشته تاریخ جهان اسلام را حل کرده است. به تعبیر دیگر اندیشه سیاسی معاصر در جهان اسلام بعد از برخورد با تمدن غرب دچار مسأله واره ها و معماهایی شد، دچار سؤالاتی شد که پاسخ به آنها 150 سال یعنی تا زمان وقوع انقلاب اسلامی لاینحل باقی مانده بود.

سرباز اعدامی زمان شاه که هنرپیشه شد/ ضرورت نگاه تحقیقی در تاریخ شفاهی

نشست نقد و بررسی تاریخ شفاهی انقلاب با حضور دکتر جواد منصوری معاون اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، حجت الاسلام سعید فخرزاده مدیر تاریخ شفاهی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، رحیم نیکبخت مدیر بخش تدوین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، دکتر یعقوب توکلی مدیر گروه تاریخ تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر علیرضا ملایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سه شنبه 17 بهمن ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این نشست رحیم نیکبخت مدیر بخش تدوین مرکز اسناد انقلاب اسلامی به اهمیت تاریخ شفاهی اشاره کرد و گفت: امرو تاریخ شفاهی جایگاه ویژه ای در دانشگاه ها و مراکز علمی باز کرده است اما در ایران هنوز در ابتدای راه هستیم چرا که انقلاب اسلامی ایران باعث شد که تاریخ شفاهی عملا وارد جمع پژوهشگران شود.



وی با بیان اینکه تاریخ شفاهی مورد تأکید امام خمینی(ره) بود، به قرائت بخشی از نامه حضرت امام(ره) به حجت الاسلام سید حمید روحانی در این زمینه پرداخت و گفت: امام از ابتدا بر توجه به خاطرت و مشاهدات طبقات پایین جامعه در ثبت تاریخ داشتند و این در حالی است که در اروپا تاریخ شفاهی را از مراجع رسمی به سطوح پایین جامعه کشاندند.



نخستین «نمایشگاه جامع سبک زندگی ایرانی اسلامی» برپا می شود



رئیس فرهنگسرای خاوران تهران از برگزاری نخستین نمایشگاه جامع سبک زندگی ایرانی اسلامی از 27 بهمن ماه به مدت ده روز در این فرهنگسرا خبر داد.



چگونه قلب از درک عاجز می شود؟/ جایگاه معرفت شناختی قلب در قرآن



نود و هفتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع «بررسی جایگاه معرفت شناختی قلب در قرآن» با ارائه بحث دکتر عبدی و با حضور اعضاء برگزار شد.

وی در این جلسه گفت: یکی از راه‌های شناخت، راه شهود و علم حضوری است که در متون دینی از آن به «قلب» تعبیر شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که از دیدگاه قرآن کریم معرفت حاصل از راه «قلب» دارای چه جایگاه معرفت‌شناختی است؟ براساس یافته‌های این تحقیق:

1 - قلب بخشی از وجود انسان است که دارای کارکردهای معرفتی و کارکردهای غیرمعرفتی است.

2 - از دیدگاه قرآن کریم، قلب ابزاری از معرفت بلکه مهم‌ترین ابزار معرفت محسوب می‌شود.



3 - در آیات قرآن اوصاف متعددی از جمله اوصاف معرفت‌شناختی برای قلب بیان شده است، مانند مَنزِل وحی بودن، ابزار معرفت شهودی بودن، عامل یادآوری بودن، مورد سوال و سنجش قرار گرفتن، و در معرض پوشش بودن.

4 - از جمله اوصاف قلب می‌توان به دریافت بی‌واسطه معرفت نظیر وحی الهی اشاره کرد.

5 - برخی از اعمال اختیاری و ارادی مانند سرپیچی از پذیرش حق پس از آشکار شدن آن باعث اختلال در کارکردهای قلب از جمله کارکردهای معرفتی آن می‌شود.



ادامه این یافته‏ها را در خبر مربوطه می‎توانید بخوانید.



حافظان کل قرآن در دوره کارشناسی حفظ بورسیه می شوند



مهدی سلیمانی مدیرآموزش دارالقرآن خانه کارگر گفت: حافظان کل قرآن کریم در دوره آمادگی آزمون طرح اعطای مدرک کارشناسی بورسیه می شوند.

وی گفت: دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تا حافظان کل قرآن کریم که متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی حفظ می باشند را برای آمادگی هرچه بیشتر در این آزمون بورسیه نماید.

وی افزود: متأسفانه هزینه های بسیار بالای دوره های آمادگی آزمون موجب شده تا بسیاری از حفاظ توانایی حضور در این دوره را نداشته باشند لذا این طرح برای کمک هرچه بیشتر به این نخبه های قرآنی صورت می پذیرد.

تجلیل از 33 چهره قرآنی/ نخستین دوره مسابقات قرآنی تسنیم برگزار می شود



نخستین دوره مسابقات قرآن تسنیم و هفتمین مراسم تکریم از چهره های قرآنی 25 و 26 بهمن در تهران برگزار خواهد شد.

محمدمهدی بحر‌العلوم معاون ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سازمان دارالقرآن‌الکریم، در نشست روز دوشنبه 16 بهمن ماه از برگزاری نخستین دوره مسابقات قرآنی تسنیم و هفتمین مراسم تکریم چهره‌های قرآنی امسال به صورت همزمان طی روزهای 25 و 26 بهمن در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و گفت: مسابقات قرآنی تسنیم امسال برای نخستین بار در سطح کارمندان دستگاه‌های فرهنگی کشور و در 8 رشته قرآنی برگزار می‌شود.

تشکیل اتاق خبر برای رصد اخبار قرآنی رسانه‌ها



محمد‌صادق افراسیابی، معاون فرهنگی، مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اشاره به فعالیت سامانه رصد هوشمند اخبار قرآنی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: سامانه هوشمند اخبار قرآنی ظرفیت مقایسه لحظه به لحظه اخبار قرآنی را برای ما فراهم کرده و با استفاده از این سامانه رسانه‌هایی که در عرصه قرآن و عترت تولید خبر می‌کنند از رسانه‌هایی که صرفا اخبار تولید شده توسط دیگران را انتشار می‌دهند به صورت دقیق متمایز شده‌اند.

وی با اشاره به استقبال گسترده رسانه‌های جمعی از جشنواره نشریات دیجیتال و مکتوب قرآنی پیشنهاد کرد که به جای 3 رسانه از 5 رسانه برتر با محوریت شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و مطبوعات تقدیر شود که با استقبال سایر اعضا مواجه شد.

انتشار کتاب «سیاست های راهبردی ترجمه و نشر بین الملل در گفتمان رهبری»



مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کتاب«سیاست های راهبردی ترجمه و نشر بین الملل در گفتمان رهبر معظم انقلاب» را منتشر کرد.



این کتاب به همت «یحیی عابدی»، تهیه و تدوین شده که در مقدمه آن به قلم حجت الاسلام بهمن اکبری، رییس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی آمده است: این مرکز به منظور تدوین سیاست های راهبردی در تلاش برای جمع آوری اسناد فرادستی است که بیانات و نظرات رهبر فرزانه انقلاب در شمار مهمترین آنهاست.

"نماز" آب دین؛ گفتاری درباره جایگاه ویژه نماز در دین اسلام



یکی از شگفت انگیزترین تعبیرات در کلام پیامبر اسلام درباره نماز این است که می فرماید نماز آب دین است و دین به منزله یک درخت است.



آب زیربنای حیات موجودات زنده است و این حقیقتی است که قرآن مجید به آن اشاره دارد: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ؛ هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم.

آب طروات بخش زندگی، پاک کننده، شستشوگر، سبب خرمی و زیبایی، عامل رفع تشنگی، رشد دهنده نباتات، برطرف کننده آلودگی ها، وسیله پدید شدن ابر و باران، و آبادکننده سرزمین های خشک است.

کسی که مزرعه یا باغ یا زمین قابل زراعت را می خواهد بخرد، یکی از اصولی ترین سخنانش با فروشنده درباره آبی است که مزرعه یا باغ یا زمین قابل زراعت را مشروب می کند، اگر آب فراوانی داشته باشد آن را با اشتیاق می خرد وگرنه با ناخشنودی از این که کم آب است از خرید آن خودداری می کند.

نماز، در عرصه دین انسان به تعبیر پیامبر آب دین است، اگر در فضای حیات معنوی انسان نماز وجود نداشته باشد باید به انتظار خشک شدن شاخه دین یعنی زکات، و رگ های دین یعنی روزه، و برگ دین یعنی حسن خلق، و عامل ثمردهی اش یعنی برادری در دین، و جلد و پوستش یعنی حیا و میوه اش یعنی خودداری از محارم، بود.



مفاهیم قرآنی جهان شمول و مطابق با فطرت بشری است



مجتبی رحماندوست بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های هنری برای ارائه مفاهیم قرآنی تأکید کرد و گفت: برای آموزش زبان انگلیسی، برنامه های تصویری و کمک آموزشی و سمعی و بصری بسیاری بکار گرفته می شود، اما برای گسترش قرآن و مفاهیم آن تا چه حد تلاش می کنیم!

