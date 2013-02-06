لرستان در جشنواره صدای عشایر غوغا کرد/ تهران روی موج موسیقی لری

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره صدای عشایر که با حضور 31 استان کشور از 14 بهمن آغاز شده است همچنان ادامه دارد تا نمایندگانی از اقوام سراسر کشور با ایجاد غرفه های ویژه، داشته های فرهنگی خود را در معرض دید عموم قرار دهند.

دیدن این همه لباس محلی و اجرای مراسم و مقام موسیقی اقوام برای هربیننده جذاب است. وقتی از کنار مراسمهای مختلف می گذری حس می کنی تمام ایران یک جا دورهم گرد آمده اند تا با یک زبان باهم حرف بزنند.

غرقه های مختلف صنایع دستی و غذاهای سنتی به نمایشگاه رنگ و شور دیگری بخشیده اند.

بختیاری ها چوب دستی ها را برهم می زنند و با صدای سرنا چرخ می خورند؛ آذری ها را می بینی با کلاه های پشمی و چنگ های عاشقی که برچگورهایشان ضربه می زنند و آوازعاشقانه شان را سرمی دهند؛ بلوچ ها کمی آن طرف تر با لباس های سفید می چرخند تا رقص خود را به حلقه تماشاچیان مشتاق عرضه کنند.

اما این غرفه لرستان است که بیشترین بازدید کننده را به خود جذب کرده است چرا که تنها لرستان است که علاوه بر برپایی پنج تخته سیاه چادر و ملزمات زندگی عشایری خود غرفه های اخنصاصی دارد.

غرقه کودک لرستان میزبان کودکان بسیاری است تا داریوش جعفری با معرفی و اجرای بازی های کودکانه لرستان شعفی عشایری را در دل کودکان پایتخت نشین ایجاد کند.

از دیگر غرفه های اخنصاصی لرستان سالن آمفی تئاتر و موسیقی، ایستگاه اختصاصی رادیو، غرقه ی عکس و گردش مجازی است.

روز گذشته مراسم عروسی سنتی لرستانیها در نمایشگاه برگزار شد تا با نوای "سیت بیارم" و دست زدن زنان لر نمایشگاه روی موج موسیقی لری پایکوپی کند.

هرروز گروهی از موسیقی لرستان با خوننده ای جدید به اجرایی تازه می پردازد تا آواها و مقام های لرستان را معرفی کند.

سجاد همتی مسئول ستاد اجرایی غرفه لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی فرهنگ های بومی، موسیقی و زندگی عشایری عنوان می کند و می گوید: لرستان بیشترین بازدید کننده ها را به خود اختصاص داده است و این نشان از این امر است که این خطه دارای یک فرهنگ غنی بوده و داشته های قابل عرضه ای دارد که جذابیت خاصی برای دیگر اقوام دارد.

از نکات جذاب این جشنواره بازدید و سرکشی روز به روز برخی مسئولان لرستان و کشور است. محمد شریف ملک زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی شب هفدهم به دیدن غرفه لرستان آمد و ضمن ابراز خرسندی از موقعیت این غرفه گفت: غرفه لرستان منحصر به فرد است که این امر از فرهنگ غنی این استان خبر می دهد.

بنابر این گزارش نخستین جشنواره ملی صدای عشایر ایران در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است. در این جشنواره علاوه بر ارائه جلوههای متنوع زندگی، صنایع دستی، آیین های سنتی، غذا، پوشاک و موسیقی های محلی، جشن های عروسی عشایری نیز برگزار می شود.

سالن شماره 27 با مساحت 1500 متر مربع به صورت اختصاصی در اختیار عشایر لرستان قرار گرفته و روزانه میزبان صدها نفر از لرستانی های مقیم مرکز و بازدید کنندگان تهرانی است.

حضور لرستانیها با زبان، لهجه و گویش های مختلف و با لباس های محلی منطقه خود جلوه خاصی به مراسم داده است. در این جشنواره گروهای هنری شهرهای مختلف لرستان به اجرای برنامه های زنده می پردازند.

معرفی شهدای عشایر مناطق مختلف استان، توزیع بسته های فرهنگی؛ شاهنامه خوانی، هوره و مویه سرایی لکی؛ رقص و موسیقی لری؛ بازیهای محلی و اجرای آدابی مثل چهل سرو؛ حنا بندان از جمله برنامه های روزانه هنرمندان لرستانی است.

ضمن اینکه ایستگاه رادیوئی اختصاصی لرستان اخبار روزانه جشنواره را به اطلاع بازدیدکنندگان می رساند.

مهمان نوازی لرها در این نمایشگاه نیز خودنمایی می کند. بازدیدکنندگان از نمایشگاه با آش رشته و ترخینه به صورت رایگان پذیرایی می شوند و خستگی ساعتها گشت و گذار در سالنها را به فراموشی می سپارند.

این نمایشگاه از شنبه 14 بهمن ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران در فضایی به وسعت 40 هزار مترمربع آغاز و تا 19 بهمن ماه از ساعت ۱۴ لغایت ۲۱ ادامه خواهد داشت. غرفه ۲۷ نیز میزبان دوستداران فرهنگ و ادب لرستان است.