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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۹

سنندج در تکاپوی جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)»

سنندج در تکاپوی جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)»

سنندج- همزمان با میلاد حضرت احمد (ص)، جشن بزرگ این مناسبت با حضور هنرمندان، خوانندگان و گروه‌های فرهنگی و هنری، جمعه ۶ شهریورماه در پیاده‌راه فردوسی سنندج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت احمد (ص)، جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و مذهبی در شهر سنندج برگزار خواهد شد.

این ویژه‌برنامه از ساعت ۱۶ روز جمعه ۶ شهریورماه در پیاده‌راه فردوسی سنندج آغاز می‌شود و عموم مردم می‌توانند در این جشن حضور پیدا کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، اجرای برنامه‌های مختلفی از جمله مولودی‌خوانی، دف‌نوازی، اجرای گروه‌های هنری و برنامه‌های شاد و خانوادگی برای این مراسم پیش‌بینی شده است.

در این جشن، چهره‌های هنری و فرهنگی از جمله حامد سلطانی به عنوان مجری، علیرضا خمسه و مهران رجبی از بازیگران، پیام عزیزی و حسین حقیقی از خوانندگان و سیدمحمدرضا نوشه‌ور از مداحان حضور خواهند داشت.

جشن بزرگ میلاد حضرت احمد (ص) در سنندج برگزار می‌شود

همچنین گروه‌های مختلف هنری از جمله گروه دف‌نوازی، گروه طنز «نوقله کردی»، گروه کودک و عروسک کردستان، گروه‌های کودک و گروه «پسران ایران» در بخش‌های مختلف این برنامه به اجرای برنامه می‌پردازند.

برگزارکنندگان همچنین از اجرای گروه‌های مولودی‌خوانی و دف‌نوازی از استان کردستان و عراق در این جشن خبر داده‌اند.

این برنامه با محوریت گرامیداشت میلاد حضرت احمد (ص) و با هدف ایجاد فضایی شاد و معنوی برای خانواده‌ها و شهروندان سنندجی برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم مردم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6929271

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      1 0
      پاسخ
      شاد باشید
    • امینی IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
      پاسخ
      مردم واقعا به جشن و شادی نیاز دارن

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