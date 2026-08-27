سنندج در تکاپوی جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)»

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت احمد (ص)، جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و مذهبی در شهر سنندج برگزار خواهد شد.
این ویژهبرنامه از ساعت ۱۶ روز جمعه ۶ شهریورماه در پیادهراه فردوسی سنندج آغاز میشود و عموم مردم میتوانند در این جشن حضور پیدا کنند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، اجرای برنامههای مختلفی از جمله مولودیخوانی، دفنوازی، اجرای گروههای هنری و برنامههای شاد و خانوادگی برای این مراسم پیشبینی شده است.
در این جشن، چهرههای هنری و فرهنگی از جمله حامد سلطانی به عنوان مجری، علیرضا خمسه و مهران رجبی از بازیگران، پیام عزیزی و حسین حقیقی از خوانندگان و سیدمحمدرضا نوشهور از مداحان حضور خواهند داشت.
همچنین گروههای مختلف هنری از جمله گروه دفنوازی، گروه طنز «نوقله کردی»، گروه کودک و عروسک کردستان، گروههای کودک و گروه «پسران ایران» در بخشهای مختلف این برنامه به اجرای برنامه میپردازند.
برگزارکنندگان همچنین از اجرای گروههای مولودیخوانی و دفنوازی از استان کردستان و عراق در این جشن خبر دادهاند.
این برنامه با محوریت گرامیداشت میلاد حضرت احمد (ص) و با هدف ایجاد فضایی شاد و معنوی برای خانوادهها و شهروندان سنندجی برگزار میشود و حضور در آن برای عموم مردم آزاد و رایگان است.
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