سالمندان دارای کارت منزلت در تبریز به طور رایگان ویزیت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر علیزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: افرادی که سن بالای 65 سال دارند و از شهرداری تبریز، کارت منزلت دریافت کرده اند می توانند با مراجعه به کلینیک امام رضا (ع) شهرداری تبریز از ویزیت رایگان و خدمات حمایتی دیگر بهره مند شوند.

وی افزود: تا کنون بیش از 20 هزار سالمند شهر تبریز موفق به دریافت کارت منزلت شده اند که مراحل ثبت نام و صدور کارت برای این افراد ادامه دارد.

علیزاده گفت: هریک از هموطنانی که بالای 65 سال سن دارند می توانند با مراجعه به روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تبریز نسبت به ثبت نام و دریافت کارت منزلت اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از مهم ترین وظایف حوزه سلامت شهرداری تبریز گفت: محوری ترین فعالیت های حوزه سلامت بر آموزش افراد و کارمندان شهرداری و همچنین همشهریان است چرا که باید به شعار پیشگیری بهتر از درمان است جامه عمل پوشانید.

علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه متاسفانه پدیده طلاق در حال افزایش است گفت: بطور طبیعی افزایش پدیده طلاق در جامعه ، بیماری هایی نظیر ایدز نیز در جامعه افزایش می یابد و فرزندان طلاق نیز در جامعه معضلی بزرگ در سر راه دولت و مردم هستند.

علیزاده یادآور شد: باید با آموزش این افراد و افزایش امیددهی به زندگی از بروز رفتارهای پرخطر توسط این افراد و بزهکاری آنان در جامعه جلوگیری شود.