به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته رو به پایان، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

طرح دو فوریتی کاهش آلودگی هوا روز گذشته تقدیم مجلس شد

چهارشنبه این هفته ، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح مبارزه با آلودگی هوای کلانشهرها از ارائه دو فوریت این طرح، دو هفته آینده در صحن علنی مجلس خبر داد.



کمال الدین پیرموذن اظهار داشت: متن بررسی طرح مقابله با آلودگی هوای کلانشهر ها روز گذشته به مجلس تقدیم شد که با توجه به حجم کاری مجلس شورای اسلامی دو هفته آینده این موضوع در صحن علنی مجلس ارائه می شود.



عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با یادآوری این موضوع که طرح مبارزه با آلودگی هوا در سه محور تهیه شده است، گفت: بررسی این طرح باید زودتر از این ها انجام می شد که با توجه به حجم زیادی که طرح ها و برنامه های در دستور کار مجلس وجود دارد، ارائه دو فوریت آن در هفته های گذشته به تعویق افتاد که امیدواریم این موضوع در اولویت قرار گیرد.

کاهش20 درصدی بهره برداری از جنگلها

در این روز مدیرکل منابع طبیعی استان تهران از کاهش 20 درصدی بهره برداری از جنگلها در سال جاری خبر داد و گفت: در طی پنج سال گذشته بیش از یک میلیون متر مکعب در سال از جنگل های کشور بهره برداری می شد که این میزان در حال حاضر به کمتر از 800 هزار متر مکعب کاهش پیدا کرده است.



غلام عباس عبدی نژاد با تأکید بر اینکه هرچه بهره برداری از جنگل های کشور کمتر شود مطمئنا در حفاظت از جنگل ها موثرتر خواهد بود، اظهار داشت: البته سیاست دولت و سازمان جنگل ها در سال های اخیر بر کاهش بهره برداری از جنگل ها متمرکز شده است و واردات چوب جایگزین این مهم شده است.

راه اندازی اولین ایستگاه سنجش گرد وغبار در کرمانشاه /عراق تمایلی برای همکاری ندارد

سه شنبه هفته جاری رییس سازمان هواشناسی از راه اندازی اولین ایستگاه سنجش گرد وغبار در کرمانشاه تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: برای کنترل ریزگردها نیازمند راه اندازی این ایستگاهها درمراکز تمام استانها هستیم.



بهرام صناعی با بیان این مطلب افزود: ایران همواره آمادگی همکاری با کشورهای همسایه در زمینه راه اندازی و باز سازی ا یستگاههای هواشناسی برای پیش بینی وضعیت هوا یا کنترل ریزگردها را دارد اما عراق تا کنون تمایلی برای این همکاری نشان نداده است.



به گفته وی، البته مسئولان عراقی در اظهارات خود همیشه برای این همکاری ابراز علاقمندی و اشتیاق می کنند ولی در عمل هیچ همکاری ندارند.

ایجاد مرکز مدیریت راههای کشور در 27استان

دوشنبه این هفته، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از ایجاد مرکز مدیریت راه‌های کشور در 27 استان خبر داد.



دکتر شهریار افندی‌زاده در مراسم افتتاح 58 سامانه برخط هواشناسی در گردنه‌های کشور گفت: سال گذشته در 9 استان مرکز مدیریت راه‌های کشور افتتاح شد که امسال نیز 18 استان به این مرکز مجهز شده و سال آینده 14 استان دیگر دارای مرکز مدیریت راه خواهند شد.



وی همچنین از دریافت اطلاعات پردازش خودکار از 150 دستگاه ترددشمار آنلاین در کشور خبر داد وافزود: اندازه‌گیری میزان تردد خودروها با مدیریت و کاهش زمان تردد خودروها باعث کاهش ترافیک در جاده‌ها خواهد شد.

افندی‌زاده اظهار داشت: همچنین دوربین‌های ثبت سرعت در بیش از 3 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور برای کنترل سرعت خودروها در اختیار پلیس قرار گرفته است.

کاهش میزان مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی/ ضرورت اصلاح مصوبه سن معاینه فنی

در این روز قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به ضرورت اصلاح مصوبه سن معاینه فنی خودروها گفت: کاهش سن معاینه فنی خودروها 20 تا 30 درصد موجب کاهش آلودگی هوا می شود، این در حالی است که میزان مراجعه خوردوها به مراکز معاینه فنی کاهش پیدا کرده است.



علی محمد شاعری اظهار داشت: از دو سال گذشته که سن معاینه فنی خودروها از دو سال به پنج سال افزایش پیدا کرد سازمان محیط زیست با این موضوع موافق نبود و مخالفت خود را بارها در جلسات مختلف با نمایندگان به کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم.



معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در ادامه تصریح کرد: انتظار ما این است که نمایندگان به منظور کاهش آلودگی هوا مصوبه 5 سال سن معاینه فنی را به دو سال برگردانند.

50 درصد ریزگردهای موجود درایران مربوط به کشور عراق است

یکشنبه هفته جاری رئیس سازمان محیط زیست گفت: حدود 15 درصد ریزگردهای موجود در ایران منشا داخلی، حدود 50 درصد ریزگردهای موجود درایران مربوط به کشور عراق و بقیه مربوط به اردن، سوریه، شمال آفریقا و منطقه عربستان است.

محمد جواد محمدی زاده افزود: تاکنون پروژه های مشترک متعددی میان ایران و عراق با هدف مقابله با پدیده ریزگردها تعریف شده و ایران به مدت سه سال با مسئولان عراق رایزنی کرده است تا آنها برای مقابله با این پدیده وعده همکاری و مساعدت داده اند.

وی افزود: باید حداقل 50 شرکت ایرانی به منظور درختکاری و تثبیت شن های روان در عراق فعالیت کنند .زیرا اراضی وسیعی باید درختکاری شوند.

معاون رییس جمهوری گفت: ایران به همراه کشور چین جزو کشورهای ممتاز آسیایی از لحاظ جلوگیری از توسعه بیابان است. در حال حاضرایران برنامه ای را برای یک میلیون و 800 هزار هکتار کانون های بحرانی تولید ریزگرد در کشور عراق تهیه کرده است که مورد تایید دولت عراق قرار گرفته و دولت ایران برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده است .

درختکاری 200 هزار هکتار از اراضی کربلا برای مقابله با گرد و غبار

دراین روز همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه کشور عراق یک میلیون و 800 هزار هکتار کانون بحرانی دارد، گفت: برای مقابله با ذرات گرد و غبار، برنامه‌های مختلفی داشته‌ایم که کاشت درخت در 200 هزار هکتار از اراضی اطراف کربلا توسط شرکت‌های ایرانی، یکی از آنهاست.

محمدجواد محمدی زاده روز یکشنبه در دیدار با معاون و مشاورعالی وزیر محیط زیست عراق و هیات همراه افزود: منشا اصلی پدیده ریزگردها ، کشورهای همسایه به خصوص عراق است از این رو برنامه ها و جلسات متعددی با مسوولان کشور عراق برگزار شده که بعد از پیگیری های زیاد ، این نشست ها و جلسات نتیجه داد.

مجلس موافق دوساله شدن معاینه فنی خودروهاست

روز یکشنبه عضو هیات رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت کاهش سن معاینه فنی خودروها گفت: سازمان محیط زیست باید استدلالهایی خود در این زمینه را در قالب طرح به فراکسیون ارایه دهد تا به صورت علنی مطرح شده و مصوب شود.

محمد جواد نظری مهر با بیان اینکه تمام تلاش فراکسیون محیط زیست این است که هر اقدامی را برای کاهش آلودگی هوا انجام دهد که یکی از این اقدامات نیز پیگیری کاهش سن معاینه فنی است، تصریح کرد: برای اهمیت این موضوع قرار شد تا سازمان محیط زیست و مجلس موضوع کاهش سن معاینه فنی خودروها را مجددا بررسی کنند که این موضوع در دستور کار قرار دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به وضعیت آلودگی هوا و افزایش میزان آلاینده ها در سطح کلانشهرهای کشور که تشدید شده است توجه به موضوع معاینه فنی خودروها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی درخصوص اقدامات فراکسیون محیط زیست مجلس برای کاهش سن معاینه فنی خودرو گفت: محیط زیست باید استدلال هایی که برای کاهش سن معاینه فنی خودرو دارد را در قالب طرحی به فراکسیون ارائه دهد تا این موضوع به صورت علنی مطرح شده و مصوب شود.

اضافه شدن دو تالاب جدید به کنوانسیون رامسر/ کمبود آب مهمترین معضل تالابها

در اولین روز از هفته جاری همزمان با روز جهانی تالابها معاون امور تالاب‌های دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به روز جهانی حفاظت از تالاب ها گفت: در تلاش هستیم 2 تالاب جدید زریوار کردستان و سد نیل مغان در اردبیل را به فهرست کنوانسیون رامسر اضافه کنیم که امیدواریم مراحل آن انجام شود و این دو تالاب در سال 92 به فهرست تالاب های ثبت شده افزوده شود.

مسعود باقرزاده کریمی درخصوص وضعیت تالاب های کشور اظهار داشت: عمده ترین موضوعی که تالاب های کشور را تهدید می کند، کمبود آب است زیرا ایران کشوری نیمه خشک بوده و تعادل بسیارشکننده ای میان آب تالاب و محیط اطراف آن برقرار است.

وی در ادامه درخصوص اعتبارات اختصاص یافته به موضوع احیای تالاب ها نیز گفت: در این رابطه در سال جاری 30 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات گرد و غبار اختصاص پیدا کرد.

پیرترین پلنگ ایران در کوه بافق/ هشدار درباره ساخت جاده میان گذر

در این روز مدیر انجمن دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران گفت: پیرترین پلنگ ایران که 14 سال از عمرش می‌گذرد در کوه بافق که این روزها با احداث جاده گزوئیه تهدید می‌شود زندگی می کند.



به گفته کیوان هوشمند، بررسی ظاهر این پلنگ در سال های مختلف نشان از آن دارد که حداقل ۱۲ تا ۱۴ سال از عمر آن می گذرد و از همین رو پیرترین پلنگ نر شناخته شده در ایران به شمار می رود.



وی افزود: با اینکه گربه سانان در اسارت تا ۲۵ سال هم عمر می کنند، ولی در طبیعت معمولا به ندرت بیش از ۱۰ سال زندگی کرده و حضور این پلنگ در بخش های مختلف منطقه نشان از غالب بودن آن است.



به اعتقاد وی، این موضوع نشان دهنده امنیت نسبتا مناسب منطقه حفاظت شده کوه بافق برای زیست پلنگ ایرانی است. اما متاسفانه درحال حاضر، آینده این منطقه به شدت به دلیل اقدام برای احداث یک جاده میان گذر در مخاطره قرار گرفته است، جاده ای که شهر بافق را به روستاهای شیطور و دولت آباد متصل می کند معروف به جاده گزوئیه که از محدوده امن منطقه حفاظت شده کوه بافق عبور می کند.