اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها عواقب نامطلوب اقتصادی به همراه دارد

کارن خانلری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود اینکه اهداف فاز دوم هدفمندی یارانه ها ، اهداف بسیار خوبی هستند ولی در موقعیت کنونی با وجود تحریم ها و سوء مدیریت ها ، اجرای این طرح عواقب نامطلوبی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: موقعیت اجرای فاز دوم هدفمندی در این برهه از زمان وجود ندارد و مجلس بارها اعلام کرده که اجرای این طرح امکان پذیر نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تولید کشور لطمه بزرگی وارد می شود و بر این اساس بیکاری و تورم افزایش می یابد.

نماینده ارامنه شمال در مجلس در خصوص وقایع روز یکشنبه صحن علنی مجلس اظهار داشت: کشور ما بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و بر اساس قانون اداره می شود و هر کسی که خطاکار باشد ، باید پای محاکمه حاضر شود.

وی ادامه داد: بر خلاف آنچه که غرب بر آن تأکید دارد ، این وقایع نشان داد که مسائل در ایران شفاف است و در صحن علنی مجلس به صورت شفاف مسائل مطرح می شود که این شفاف سازی ها نه تنها پایه های نظام را نمی لرزاند بلکه تقویت هم می کند.

خانلری در ادامه افزود: قوه مقننه همانند دو قوه ی دیگر از تهدیدهای شخصی نمی هراسد و با این تهدیدها نیز خدشه دار هم نمی شود و من به عنوان یک ایرانی به مسئله افتخار می کنم.

وی حرکت رئیس جمهوری را غیراخلاقی خواند و گفت: ایشان می توانستند مسئله پیش آمده را از طریق قوه قضایی مطرح کنند چرا که این طرح این موضوع در زمان استیضاح یک وزیر بی ربط و غیرمنطقی بود.