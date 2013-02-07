تیم ملی فوتبال ساحلی توان کسب رده های جهانی را دارد/مشکل تیم فقط مالی است

عباس هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی در بازیهای آسیایی و امکان حضور در بازیهای جام جهانی افزود: پیش از شرکت در بازیهای مقدماتی جام جهانی در قطر، یک سری بازی در هایانگ چین با عنوان المپیک ساحلی در حال شکل گیری بود که با توجه به انجام تغییر و تحولات در مدیریت فوتبال ساحلی کشور و ورود افراد دلسوزی همچون خانم شهریاری و ابراهیمی نیا سرپرست فوتبال ساحلی و برنامه های خاص و خوبی که برای تیم تدارک دیده شد از جمله حضور تیم در المپیک چین مقدمات کسب قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در بازیهای مقدماتی جام جهانی مهیا شد و پس از بازگشت از این مسابقات، تمرینات را با نظم خاص و با برنامه ریزی کفاشیان و محمد نبی انجام و پیگیری کردیم.

برپایی اردوی 13 روزه در برزیل

هاشم پور اظهار کرد: کادر فنی، اردوی 13 روزه ای را در برزیل از فدراسیون درخواست کرد تا بتوانیم با چهار تیم برتر برزیل بازی کنیم. به رغم تمام مشکلاتی که در فدراسیون وجود داشت و با پیگیریهای کفاشیان و نبی و شهریاری این اردو انجام شد و ما توانستیم با سه تیم برتر فوتبال ساحلی باشگاهی جهان یعنی «بوتافوگو»، «واسکودوگاما» و «لمین» بازی کنیم.



مربی تیم ملی فوتبال ساحلی تصریح کرد: با وجود حضور 16 بازیکن تیم ملی برزیل در این سه تیم، خوشبختانه بچه ها از نظر فنی در این سه بازی به خوبی توانایی خودشان را نشان دادند و اهداف کادر فنی را محقق کردند.



وی یادآور شد: تفکر آقای اکتاویو که خود یکی از مربیان خوب جهان است این بود که بتوانیم با تیمهای بزرگ جهان بازی کنیم و نقاط ضعف خودمان را پیدا کنیم و از آنجایی که ما هیچ باختی در بازیهای چین نداشتیم، تفکر کادر فنی در رویارویی تیم کشورمان با تیمهای بزرگتر برای شناخت نقاط ضعف تیم بود. توانستیم در این اردو به هدفمان برسیم. سطح فوتبال ساحلی بچه ها در این اردو مشخص شد و دانستیم که می توانیم جزء تیم های خوب جهان باشیم.



هاشم پور با تاکید بر مشخص شدن توانایی باریکنان در اردوی برزیل گفت: در رویا رویی با تیم «واسکودوگا» قهرمان باشگاهی جهان تنها با یک گل بازی را واگذار کردیم که این نشان دهنده پتانسیل بالای بازیکنان بود که پس از بازگشت از اردو توانستیم در مسابقات مقدماتی جام جهانی تائیتی با قهرمانی تیم آن هم بدون باخت مواجه شد.



برای نخستین بار به فینال مسابقات رسیدیم

وی با بیان اینکه بازیها در سطح بالایی انجام گرفت، گفت: نخستین چیزی که ما در مسابقات مقدماتی جام جهانی با آن روبرو شدیم برنامه ریزی بد فوتبال ساحلی بود. در قرعه کشی بود که مسابقات در چهار گروه چهار تیمی انجام گرفت و از هر گروه یک تیم صعود می کرد و این کار را واقعا سخت کرده بود.



هاشم پور افزود: ما در گروه خود باید مقابل تیمهای فیلیپین، عراق و چین قرار می گرفتیم که تیم چین از دو تیم دیگر بهتر بود. بازی آخر مقابل چین فینال زودرس برای هر دو تیم بود که خوشبختانه با نتیجه 4 بر 2 پیروز میدان شدیم و صعود کردیم.



این مربی تیم ملی فوتبال ساحلی اظهار کرد: در بازی بعد به مصاف امارات یکی از تیمهای خوب آسیا رفتیم و وقتی بازی را شروع کردیم به دلیل شرایط جوی حاکم بر ورزشگاه (داورها ومسئولان برگزاری مسابقات نمی خواستند که ما پیروز شویم) باید علاوه بر تیم امارات با تیم داوری نیز بازی می کردیم که خوشبختانه هر دو تیم را شکست دادیم و صعودمان به جام جهانی را مسجل کردیم و این موفقیت را جشن گرفتیم.



به گفته وی، تیم کشورمان نخستین تیمی بود که به جام جهانی صعود کرد و در آن سو نیز تیم ژاپن با غلبه بر استرالیا حریف ما در فینال شد و ما برای نخستین بار بود که به فینال رسیده بودیم.



هدفمان فقط قهرمانی بود

مربی آبادانی تیم ملی فوتبال ساحلی تصریح کرد: از روز اول که به هتل قطر رسیدیم. جلسه ای که کادر فنی با بچه ها گذاشت به یک هدف فکر می کردیم و آن فقط قهرمانی بود.



هاشم پور با بیان اینکه تیم ژاپن بدون شک یکی از بهترین تیم های آسیایی است، یادآور شد: از آنجایی که تیم برای نخستین بار به فینال رسیده بود، تفکر بچه ها بر ارائه یک بازی خوب و کسب پیروزی در این مسابقه بود و این مسئله موجب شد تا تمامی کادر فنی و بازیکنان تیم با غیرت و انگیزه ای چند برابری مسابقات را دنبال کنند.



وی ادامه داد: در بازی مقابل ژاپن نیز بایستی با دو تیم ژاپن و داوری که واقعا از این نظر در این بازی مورد ظلم قرار گرفتیم، بازی می کردیم و به این ترتیب در همان ابتدا گل اول را دریافت کردیم.



هاشم پور با اشاره به وجود یک بازیکن برزیلی با بهترین تفکر فوتبال ساحلی در تیم ژاپن گفت: تا پنج دقیقه و 35 ثانیه به پایان بازی مانده بود تیم ما با نتیجه 6 بر سه از ژاپن عقب بودیم، با مشورتی که با اکتاویو داشتم در یک کار تاکتیکی پنج بازیکن اصلی تیم را تعویض کردیم و به جای آنها پنج بازیکن جوان را وارد زمین کردیم که این کار باعث تعجب همه بازیکنان شد. خوشبختانه بازیکنان جوان نتیجه بازی را 6 بر 5 کردند و در دقایق پایانی مجدد پنج بازیکن اصلی وارد زمین شدند.



مربی تیم ملی فوتبال ساحلی افزود: به این ترتیب توانستیم در 23 ثانیه پایانی توسط «مسلم مسی گر" که آقای گل بازیها نیز شد گل تساوی را بزنیم، در سه دقیقه وقت اضافه فرصت گلزنی داشتیم اما نتوانستیم گل بزنیم و در نهایت بچه ها در ضربات پنالتی توانستند بازی را ببرند.



هاشم پور اظهار کرد: در بازگشت از قطر جلسه ای با اکتاویو در فرودگاه قطر داشتم که در آن جلسه برنامه های اردویی را برای بازیکنان هماهنگ کردیم تا بچه ها پس از 15 روز استراحت مجددا به اردو باز گردند. زیرا ما شهریور ماه باید عازم مسابقات جام جهانی شویم.

شرکت در تورنمت چهار جانبه مجارستان و عمان

وی با اشاره به برنامه ریزیهای صورت گرفته جهت آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان تصریح کرد: پس از کسب قهرمانی در مسابقات مقدماتی جام جهانی بسیاری از کشورها برای برگزاری بازیهای دوستانه از ما دعوت کردند به خصوص مجارستان که خواهان حضور تیم ما در تورنمنت چهار جانبه این کشور است. بنا به دعوت مسئولان تیم عمان در قطر برای شرکت در تورنمت عمان که تیمهای برزیل و اسپانیا نیز حضور دارند تیم ملی کشومان نیز شرکت خواهد کرد.

مشکل تیم فقط مالی است

مربی آبادانی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از مسئله مالی به عنوان تنها مشکل تیم یاد کرد و گفت: با توجه به قهرمانی تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی انتظار داریم با درایت مسئولان فدراسیون این مشکل قابل حل شدن است.



عباس هاشم پور افزود: در تلاشیم تا در هر اردو حقوقی برای بچه های تیم در نظر گرفته شود تا به این ترتیب بچه ها از نظر ذهنی دغدغه ای نداشته باشند که این موضوع با پیگیری خانم شهریاری و حمایتهای کفاشیان و نبی قابل حل شدن است.



وی در ادامه با اشاره به بازتاب خوب قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در سطح جهانی و به خصوص در داخل کشور اظهار داشت: امید می رود تا تیمهایی همچون پرسپولیس، استقلال و سپاهان که در لیگ برتر کشورمان دارای امکانات هستند بیایند و در بحث فوتبال ساحلی بر روی تیمی که می تواند بازتاب خوبی در سطح آسیا داشته باشد سرمایه گذاری کنند.



مربی تیم ملی فوتبال ساحلی تصریح کرد: با برنامه ریزی خوبی که انجام شد. من و آقای اکتاویو در تمام بازیهای لیگ برتر که انجام می شد حضور داشتیم و از نزدیک بازیکنان را زیر نظر گرفتیم و بهترین بازیکنان و نخبه ها را انتخاب می کردیم.