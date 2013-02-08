به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه ایستگاه مطالعه راه آهن سمنان ضمن تجلیل از تلاش دست اندرکاران کتاب و کتابخانه های عمومی استان سمنان گفت: ایجاد ایستگاه های مطالعه در قالب طرح پیک مهر اجرا می شود و در قالب آن با قراردادن کتاب های با حجم کم و مفید مردم در مکان های مختلف می توانند در ساعات مختلف از این کتابها بهره مند شوند.

بهره برداری از کتابخانه مرکز سمنان طی سالجاری

وی با اشاره به اینکه افزایش شمار کتاب‏خوان‏ ها و ساعات مطالعه در جامعه یکی از دغدغه‏ های اساسی و اصلی رهبر فرزانه انقلاب است، تصریح کرد: برای رفع این مهم، اقدامات خوبی انجام شد و این نشان می‏دهد که مسئولان به دنبال عملیاتی شدن منویات رهبری هستند.

فرماندار شهرستان سمنان تلاش مسئولان کتابخانه های عمومی را برای توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی خوب و مناسب دانست و تکمیل و بهره برداری از کتابخانه مرکز سمنان را در سالجاری نوید داد.

وی گفت: این کتابخانه با تلاش دولت نهم و دهم ایجاد شده و در قالب طرح مهر ماندگار در دست تکمیل است.

تلاش گسترده دولت های نهم و دهم برای ایجاد فضای کتابخانه ای

سعدالدین تصریح کرد: در دولت های نهم و دهم تلاش های گسترده ای برای ایجاد فضای کتابخانه ای و نیز توسعه فرهنگ مطالعه در کشور صورت گرفته است.

فرماندار شهرستان سمنان از برنامه ایجاد مرکز اسناد و کتابخانه ملی در سمنان خبر داد و گفت: در این زمینه اقداماتی برای ایجاد نمایندگی این مرکز در حال انجام است.

سعدالدین با تاکید بر اینکه فرهنگ مطالعه و کتاب و کتاب‏خوانی باید با شیوه ‏های مختلفی بین مردم ترویج شود، اظهار داشت: استان سمنان دارای مردمی فرهنگی و فرهنگ ‏دوست و لایق ارائه چنین خدماتی است.

ارتقای جایگاه فرهنگی با راه ‏اندازی ایستگاه‏ های مطالعه

وی با تاکید بر اینکه راه ‏اندازی ایستگاه‏ های مطالعه می ‏تواند به ارتقای جایگاه فرهنگی استان و شهرستان سمنان کمک کند، گفت: راه ‏اندازی این ایستگاه‏ ها، می ‏تواند کتاب را به آسانی در دسترس مردم قرار داده تا از آن به خوبی بهره ببرند.

فرماندار شهرستان سمنان افزایش توان علمی و سطح سواد عمومی را یکی از دستاوردهای اجرای طرح ‏های مختلف در حوزه کتاب و کتاب‏خوانی بیان کرد و افزود: طرح "پیک مهر" نیز با هدف توجه به مباحث اجتماعی در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه در سمنان در دست اجرا است.

سعدالدین با تاکید بر اینکه همه مردم و دانشجویان سمنانی باید از فرصت ایجاد شده با راه‏ اندازی ایستگاه ‏های مطالعه بهره ‏برداری کافی از این امکان را داشته باشند، خواستار تنوع‏ بخشی به محتوای کتاب ‏ها و توجه به امور عمومی و فرهنگی در این طرح شد.

ایستگاه ‏های مطالعه تقویت شود



فرماندار سمنان ایجاد ایستگاه ‏های مطالعه را طرحی ارزشمند دانست که در کشور پیگیری می ‏شود و خواستار تقویت آن شد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت کتابخوانی و تلاش در تبلیغ و تشویق مردم به امر کتابخوانی افزود: این هدف باید همواره در طول سال آن هم به شکلی جدی مورد توجه دست اندرکاران فرهنگی قرار گیرد.

سعدالدین تصریح کرد: این اشتباه بزرگی است که به کتاب و کتابخوانی به صورت مناسبتی نگاه کنیم و این مساله مسئولیت بزرگی را بر عهده مسئولان می گذارد.

کتاب گنجینه ارزشمند است

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه ارزش و اهمیت والای کتاب و کتابخوانی در تفکرات اسلامی دارای یک جایگاه ارزشمند است، افزود: شایسته نیست که اهمیت کتاب و ارزش مطالعه را سبک بشماریم و این احساس اشتباه را در خود تقویت کنیم که از مطالعه بی نیاز هستیم.

امیرعلی عموزاده کتاب را گنجینه فرهنگی ارزشمندی عنوان کرد و افزود: اگر بخواهیم در مسیر توسعه فرهنگی نقش آفرینی کنیم باید جایگاه مطالعه و کتابخوانی را بشناسیم و آن را ارج نهیم.

بهره برداری از شش ایستگاه مطالعه در نقاط مختلف استان سمنان

وی با بیان اینکه طبق برنامه در مرحله اول شش ایستگاه مطالعه در نقاط مختلف استان سمنان در ایام الله دهه فجر نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: این ایستگاه ها در میادین و نقاط پرتردد نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر کل کتابخانه‏ های عمومی استان سمنان در خاتمه اضافه کرد: کتابخانه ها یکی از ابزارهای دسترسی افراد جامعه به منابع دانش و فعالیت های فکری بشر هستند.