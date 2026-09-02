دقت پرتاب موشکی ما آمریکا و رژیم صهیونیستی را از پا انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه، گفت: به لطف الهی در جنگ سوم ترکیبی و نابرابر، با تدبیر مقام ولایت و حضور مردم که موجب قدرتمندتر شدن ایشان خواهد شد، پیروز شدیم.



وی اظهار کرد: وقتی مردم به یاری امام می‌آیند، تکلیف ما تغییر می‌کند. امام شهید وعده داده بودند که مردم به میدان خواهند آمد و مشکلات را حل خواهند کرد و امروز حضور مردم موجب شده است امام عزیز با اقتدار بیشتری بایستد و الحمدلله بر طاغوت پیروز شویم.



آقاتهرانی افزود: دقت پرتاب موشکی فرزندان ما، آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای همیشه از پا انداخته است.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه، معیشت مردم را یکی از اولویت‌های اصلی کشور دانست و گفت: در برنامه‌هایی که تدوین می‌شود باید به اولویت‌ها و فوریت‌های اول و دوم توجه شود تا معیشت مردم در رأس امور قرار گیرد. اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما می‌توان بهتر از این عمل کرد و جای تأسف است اگر چنین نشود.



وی همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگ و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره مسائل فرهنگی، بیان کرد: ایشان روزی درباره شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تهاجم فرهنگی و کودتای فرهنگی هشدار دادند. امروز شاید موشک‌های فرهنگی به چشم نیاید، اما آثار موشک‌هایی که دشمن در نقاط مختلف به ایران شلیک می‌کند، قابل مشاهده است و باید نسبت به این مسائل حساس باشیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع وحدت گفت: ارزیابی وحدت باید بر اساس اصولی باشد که محور آن ولایت و مدار آن نیز ولایت باشد. این به معنای آن نیست که هرچه گفته شد بدون تحلیل پذیرفته شود؛ چنین رویکردی نفاق است، بلکه وحدت باید با ولایت‌مداری گره بخورد.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به آغاز فعالیت دانشگاه‌ها افزود: در آینده دانشگاه‌ها فعال خواهند شد و به جوانان تبریک می‌گویم که دوران وبیناری و مجازی به پایان رسیده و حضور در دانشگاه‌ها آغاز می‌شود. انتظار داریم شاهد برهنگی نباشیم و دانشگاه علمیت خود را نشان دهد. دانشجویان و استادان ما باید کار را بهتر پیش ببرند و این می‌تواند بعثتی جدید در دانشگاه باشد. مطالبات دانشجویان نیز مانند مطالبات مردم در خیابان، جدی است.



آقاتهرانی در ادامه با انتقاد از تعطیلی طولانی‌مدت جلسات حضوری مجلس اظهار کرد: در دوران کرونا نیز مجلس را تعطیل نکردیم، اما متأسفانه حدود پنج ماه است که صحن مجلس تعطیل و جلسات به شکل وبیناری اداره شده است. این شیوه پاسخگو نیست و مشکلات خاص خود را دارد.



وی افزود: با تک‌تک اعضای هیئت‌رئیسه صحبت کرده‌ام، البته هنوز با رئیس مجلس صحبت نکرده‌ام مجلس را راه بیندازید. مردم صحن مجلس را می‌بینند و وقتی ما حضور نداریم، می‌پرسند چرا باید به ما رأی دهند؟ وقتی مجلس تعطیل است، می‌گویند بود و نبودتان چه فایده‌ای دارد؟ این وضعیت تشریفاتی است.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: تقاضا دارم مجلس را فعال کنید. قانون مجلس صفر و صد نیست که یا کاملاً تعطیل باشد یا کاملاً امن. ان‌شاءالله شنیده‌ام که به دنبال راهکاری هستند تا فعالیت مجلس به‌زودی از سر گرفته شود.

آقاتهرانی در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به مواضع دونالد ترامپ درباره موضوع «زن، زندگی، آزادی» گفت: ترامپ چند بار این موضوع را مطرح کرد و هدف، پیش از هر چیز، نابودی فرهنگ ماست. امروز دیگر موضوع فقط عفاف و حجاب نیست، بلکه مسئله به سمت عریانی پیش رفته است.



وی ادامه داد: قانونی که ما نوشتیم برای پیشگیری بود. شنیدم پزشکیان مدتی قبل وقتی فیلم‌های عریانی در شهر را دید، بسیار ناراحت شد. به ایشان می‌گویم شما پزشک هستید و می‌دانید که پیشگیری بهتر از درمان است. این وضعیت قابل قبول نیست.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: قانونی که نوشتیم برای مقابله با عریانی و کشف حجاب است. ما پیشگیری کردیم و می‌دانم که پیشگیری همیشه مقدم بر درمان است. وقتی جامعه به این سمت رفته است، چگونه می‌خواهید آن را جمع کنید؟ این مسئله یک حرام شرعی و سیاسی است که امام شهید به ما گوشزد کردند.



وی خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گفت: گاهی اوقات به نام دبیر شورای عالی امنیت ملی اتفاقاتی رخ می‌دهد؛ یکی تعطیلی صحن مجلس و دیگری موضوع عفاف و حجاب است.



آقاتهرانی افزود: آقای محسن رضایی! شما مرد انقلابی و جنگی هستید و من واقعاً از بیانیه‌های اخیر شما در ارتباط با جنگ تشکر می‌کنم، اما انتظار دارم در مباحث امنیت فرهنگی حداقل برای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ارزشی قائل شوید و دعوتی انجام دهید تا بنشینیم و درباره این موضوعات گفت‌وگو کنیم.

وی ادامه داد: ما با آقای احمدیان درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب صحبت کردیم و متوجه شدیم ایشان اصلاً قانون را ندیده‌اند و گفته‌اند سه ماه معلق بماند؛ پس از آن نیز تا اطلاع ثانوی وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است. این‌گونه نمی‌توان کشور را اداره کرد. حاکمیت در اختیار شماست، حاکمیت اسلامی است و باید دقیق در این مسیر حرکت کنیم. امیدوارم بهتر عمل کنیم.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان نطق خود با اشاره به عملکرد صداوسیما گفت: از صداوسیما تشکر می‌کنیم. برخی مسئولان از صداوسیما انتقاد می‌کنند که انتقاد نیز جای خود را دارد، اما نباید تخریب کرد. اولین جایی که دشمن زد، صداوسیما بود؛ چراکه رسانه ملی است.