به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین صفر فلاحی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر مقدس قم، اظهار کرد: ورود کریمه اهلبیت(س) به قم در کنار هجرت حضرت امام رضا(ع) از رخدادهای مهم و اثرگذار تاریخ کشور به شمار میرود و اکنون در آستانه هزار و دویست و چهل و هفتمین سالگرد این هجرت پربرکت قرار داریم.
وی افزود: باید در چنین مناسبتی بیش از گذشته به شناسنامه و جایگاه این آستان شریف توجه شود، چرا که حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در طول تاریخ همواره محل رجوع، پناه و تکیهگاه مردم بوده و آثار و برکات حضور این بانوی بزرگوار برای مردم آشکار است.
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و رهبر شهید و به ویژه شهدای جنگ رمضان، شهدای مدرسه میناب و شهر لامرد و خبرنگاران شهید، بیان کرد: برنامههای امسال با توجه به شرایط جامعه و با رویکرد توجه ویژه به خانوادهها و حضور مردمی دنبال خواهد شد.
فلاحی ادامه داد: یکی از برنامههای شاخص این ایام، برگزاری کاروان نمادین ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم است که روز شنبه ۱۴ شهریور با حضور خانوادهها، خادمان، مجاوران و زائران برگزار میشود و تلاش شده است امسال وجه خانوادهمحور این برنامه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی از عموم مردم برای همراهی با این برنامه دعوت کرد و گفت: افرادی که امکان همکاری و خدمترسانی در کنار خادمان آستان مقدس را دارند، به ویژه در حوزه فعالیتهای فرهنگی، میتوانند در مسیر حرکت کاروان حضور داشته باشند و در برگزاری این برنامه مشارکت کنند.
کاروان نمادین ورود بانوی کرامت مردمی برگزار میشود
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به آمادهسازی فضای حرم برای این ایام اظهار کرد: آستان مقدس در آستانه این مناسبت، حرم مطهر را آذینبندی و گلآرایی میکند تا فضای مناسب برای حضور زائران و مجاوران فراهم شود.
وی افزود: در کنار برنامههای داخل حرم، سفیران کریمه و خادمان آستان مقدس نیز به نقاط مختلف کشور اعزام میشوند تا نام و یاد حضرت فاطمه معصومه(س) و فضای معنوی حرم مطهر را به نقاط مختلف کشور منتقل کنند.
فلاحی با اشاره به برنامهریزی برای پذیرایی از زائران در ایام معصومیه گفت: حدود ۳۰ موکب از نقاط مختلف ایران اسلامی و کشور عراق در حرم مطهر مستقر خواهند شد و خدمات مختلفی را به زائران ارائه خواهند کرد.
وی ادامه داد: برای هر وعده پذیرایی در ایام معصومیه، ارائه ۵۰ تا ۵۵ هزار وعده در حرم مطهر پیشبینی شده است و مجموعههای مختلف آستان مقدس از جمله انتظامات، حراست و یگان حرم نیز برای تأمین امنیت و آرامش زائران آمادگی لازم را خواهند داشت.
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: در برنامه کاروان نمادین ورود حضرت معصومه(س) نیز حدود پنج هزار شاخه گل میان حاضران توزیع خواهد شد تا مردم و خانوادههای شرکتکننده در این آیین بتوانند در فضای معنوی این برنامه مشارکت داشته باشند.
سه هزار خادم برای خدمترسانی فراخوان شدهاند
وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز برای خدمترسانی در ایام معصومیه اظهار کرد: برای این ایام حدود سه هزار نفر جهت ارائه خدمات در بخشهای مختلف فراخوان شدهاند و تلاش میشود همه ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای زائران به کار گرفته شود.
فلاحی ادامه داد: بخشهای انتظاماتی، دربانی، کفشداری، امانتداری و خدمات شارژ تلفن همراه از جمله حوزههایی هستند که در این ایام فعال خواهند بود و ظرفیت شارژ تلفن همراه نیز نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
وی اسکان زائران را یکی دیگر از موضوعات مورد توجه آستان مقدس دانست و گفت: از سال گذشته در مناسبتهایی مانند شبهای قدر، تحویل سال و ایام محرم و صفر از ظرفیت شبستان حضرت زینب(س) برای اسکان استفاده شده است و در ایام معصومیه نیز این ظرفیت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به استقبال هیئتهای مذهبی از حضور در حرم مطهر بیان کرد: با توجه به استقبال مناسب هیئتهای مذهبی برای حضور در ایام معصومیه، خادمان آستان مقدس آمادگی دارند از هیئتهایی که وارد شهر مقدس قم میشوند، پذیرایی کنند.
وی همچنین به خدمات ویژه برای سالمندان و افراد دارای معلولیت اشاره کرد و افزود: از شهرداری قم بابت خدماتی که در اطراف حرم برای سالمندان ارائه میشود، قدردانی میکنیم و امیدواریم با تکمیل و پیشرفت اقدامات عمرانی در مرکز شهر، شرایط تردد زائران نیز تسهیل شود.
ظرفیت حرم برای خدمت به سالمندان افزایش مییابد
فلاحی با اشاره به شرایط تردد در محدوده حرم مطهر و پروژه زیرگذر شهید صدر اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات در خدمترسانی به زائران، توجه به سالمندان و افراد دارای معلولیت است و در همین راستا همه ظرفیتهای آستان مقدس از جمله ویلچر و خودروهای برقی در این ایام برای خدمت به این گروه از زائران به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به توسعه ظرفیت امانتداریها گفت: تلاش شده است ظرفیت بخشهای امانتداری افزایش پیدا کند تا زائران بتوانند با آرامش و آسایش بیشتری به زیارت بپردازند.
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: موضوع امانتداری نیازمند همکاری مسئولان شهری نیز هست، چرا که بخشی از زائران غیرایرانی که وارد قم میشوند، وسایل و کالاهای حجیمی همراه دارند و لازم است برای نگهداری این وسایل تدبیر مناسبی اتخاذ شود.
وی همچنین از پیشبینی خدمات درمانی و امدادی برای زائران خبر داد و اظهار کرد: در مناسبتهای مختلف زمینه حضور نیروهای امدادی، پزشکی، علوم پزشکی و هلال احمر در حرم مطهر فراهم میشود و در سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) و ایام معصومیه نیز از ظرفیت علوم پزشکی، اورژانس، آتشنشانی و مجموعههای ایمنی و امنیتی استفاده خواهد شد.
فلاحی با بیان اینکه برنامهریزیهای آستان مقدس یک بازه حدوداً ۲۰ روزه را از سالروز ورود حضرت معصومه(س) تا ایام رحلت ایشان دربرمیگیرد، گفت: هدف این است که هر فردی که در این ایام وارد شهر مقدس قم میشود، فضای متفاوت این مناسبت و اهمیت تاریخی و معنوی آن را احساس کند.
همه ظرفیتها برای خدمت به زائران به کار گرفته میشود
وی افزود: تلاش میکنیم با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف، فضایی فراهم شود که هم مجاوران و هم زائران بتوانند از مجموعه خدماتی که در این ایام ارائه میشود، بهرهمند شوند.
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به تأکید تولیت آستان مقدس بر کیفیت خدمترسانی به زائران اظهار کرد: رویکرد تولیت حرم بانوی کرامت این است که هر فردی وارد حرم مطهر میشود، از خدمات عمومی و همچنین خدمات ویژهای که برای این ایام طراحی شده است، بهرهمند شود.
وی ادامه داد: توسعه خدمات رفاهی در حرم مطهر نیز در همین چارچوب دنبال شده است و در سالهای گذشته یک چایخانه حضرتی فعال بود که امروز تعداد آنها به سه چایخانه رسیده است.
فلاحی افزود: ایستگاه صلواتی فاطمی نیز در خدمت زائران قرار دارد و تلاش آستان مقدس این است که ظرفیت چنین فضاهای خدمتی افزایش پیدا کند تا زائرانی که از راههای دور و نزدیک به حرم مشرف میشوند، در کنار بهرهمندی از فیض زیارت، از خدمات رفاهی و پذیرایی نیز استفاده کنند.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای مختلف برای برگزاری مطلوب این برنامهها گفت: خدمترسانی به زائران یک مجموعه بههمپیوسته است و هرچه هماهنگی میان آستان مقدس و مجموعههای مسئول در شهر بیشتر باشد، امکان ارائه خدمات مناسبتر و فراهم کردن شرایط مطلوب برای زائران نیز افزایش خواهد یافت.
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در پایان اظهار کرد: برنامهریزی انجامشده بر این اساس است که در ایام سالروز ورود کریمه اهلبیت(س) و پس از آن در ایام معصومیه، حرم مطهر و شهر مقدس قم آماده میزبانی شایسته از زائران و مجاوران باشد و همه ظرفیتهای موجود برای خدمت به مردم به کار گرفته شود.
قم- مدیر عالی حرم حضرت معصومه(س) از استقرار ۳۰ موکب ایرانی و عراقی در ایام معصومیه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین صفر فلاحی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر مقدس قم، اظهار کرد: ورود کریمه اهلبیت(س) به قم در کنار هجرت حضرت امام رضا(ع) از رخدادهای مهم و اثرگذار تاریخ کشور به شمار میرود و اکنون در آستانه هزار و دویست و چهل و هفتمین سالگرد این هجرت پربرکت قرار داریم.
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