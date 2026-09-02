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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

مردم آغاجاری امشب با پیکر ۶ شهید حمله دشمن آمریکایی وداع می‌کنند

مردم آغاجاری امشب با پیکر ۶ شهید حمله دشمن آمریکایی وداع می‌کنند

اهواز - مراسم تشییع پیکر مطهر ۶ شهید که بامداد امروز در حمله دشمن آمریکایی به شهادت رسیدند، امشب در آغاجاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان اعلام کرد که پیکر مطهر ۶ شهید والامقام شهرستان آغاجاری که در حمله بامداد امروز دشمن جنایتکار آمریکایی به شهادت رسیده‌اند، امشب بر دستان مردم شهیدپرور این شهرستان تشییع خواهد شد.

در اطلاعیه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان آمده است که مراسم تشییع و وداع با پیکرهای مطهر این شهدای گرانقدر، رأس ساعت ۲۱ امشب در یادمان شهدای گمنام شهرستان آغاجاری برگزار می‌شود.

بنیاد شهید و امور ایثارگران از عموم مردم شهرستان آغاجاری دعوت کرده است تا با حضور باشکوه خود در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی بدارند.

کد مطلب 6935669

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