به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان اعلام کرد که پیکر مطهر ۶ شهید والامقام شهرستان آغاجاری که در حمله بامداد امروز دشمن جنایتکار آمریکایی به شهادت رسیده‌اند، امشب بر دستان مردم شهیدپرور این شهرستان تشییع خواهد شد.

در اطلاعیه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان آمده است که مراسم تشییع و وداع با پیکرهای مطهر این شهدای گرانقدر، رأس ساعت ۲۱ امشب در یادمان شهدای گمنام شهرستان آغاجاری برگزار می‌شود.

بنیاد شهید و امور ایثارگران از عموم مردم شهرستان آغاجاری دعوت کرده است تا با حضور باشکوه خود در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی بدارند.