به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نعمتالهی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف با اشاره به ظرفیت موقوفات در حل مسائل اجتماعی اظهار کرد: وقف تنها یک اقدام خیرخواهانه فردی نیست، بلکه ظرفیتی پایدار برای حمایت از جامعه و پاسخگویی به نیازهای مختلف مردم به شمار میرود.
وی افزود: در شهرستان بهشهر ۸۵۰ موقوفه به ثبت رسیده که هر کدام بر اساس نیت واقف دارای کارکرد مشخصی هستند و تلاش میکنیم عواید آنها در مسیر تعیینشده هزینه شود.
نعمتالهی با اشاره به اجرای طرح مهر تحصیلی در بهشهر گفت: امسال سه هزار بسته تحصیلی برای دانشآموزان نیازمند تهیه شده است که دو هزار بسته از محل موقوفه حاج عباسعلی یوسفی دماوندی و هزار بسته نیز از محل موقوفه میرزا مهدی خان اشرفی تأمین شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر ادامه داد: در سالهای گذشته حدود ۷۰۰ بسته در این طرح توزیع میشد، اما امسال با استفاده از ظرفیت موقوفات و همراهی خیران، تعداد بستهها افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
وی همچنین از اجرای برنامههای حمایتی در حوزه سلامت خبر داد و بیان کرد: از محل موقوفه حاج عباسعلی یوسفی دماوندی، بخشی از هزینههای درمان و ترخیص بیماران نیازمند در بیمارستانهای شهدا، امام و خاتم تأمین میشود.
نعمتالهی با اشاره به هزینهکرد عواید موقوفات در مناسبتهای مذهبی اظهار کرد: در ایام محرم و صفر امسال حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای نیات مرتبط با عزاداری سیدالشهدا (ع) اختصاص یافت و حدود دو میلیارد تومان نیز در حوزههای اجتماعی و حمایت از جامعه هدف هزینه شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بقاع متبرکه ظرفیت مهمی برای فعالیتهای فرهنگی شهرستان هستند، گفت: بهشهر دارای ۳۴ بقعه متبرکه است که میتوانند در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی، برگزاری برنامههای دینی و فعالیتهای فرهنگی نقشآفرینی کنند.
رئیس اداره اوقاف بهشهر به احیای بقعه پیرحلب اشاره کرد و افزود: این بقعه پس از حدود ۱۰ سال مهجوریت، با مشارکت مردم و خیران احیا و بازسازی شد و اقدامات عمرانی برای بهسازی سایر بقاع شهرستان نیز در حال انجام است.
نعمتالهی همچنین از برگزاری همایش «یاوران وقف» در هفته وقف خبر داد و گفت: همزمان با این برنامه، ۱۵۰ بسته معیشتی به خانوادههای نیازمند اختصاص مییابد که ارزش هر بسته حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
وی ایجاد خانه اسکان نیازمندان و احداث حسینیه را از دیگر برنامههای پیشرو عنوان کرد و گفت: این طرحها با استفاده از نیتهای جدید واقفان و مشارکت خیران دنبال خواهد شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر در پایان تأکید کرد: استمرار فرهنگ وقف و مشارکت خیران میتواند زمینهساز تقویت خدمات اجتماعی و فرهنگی و کاهش بخشی از مشکلات اقشار کمبرخوردار شهرستان باشد.
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