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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

۳ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند بهشهر توزیع می‌شود

۳ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند بهشهر توزیع می‌شود

بهشهر- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر از اختصاص سه هزار بسته مهر تحصیلی به دانش‌آموزان نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نعمت‌الهی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف با اشاره به ظرفیت موقوفات در حل مسائل اجتماعی اظهار کرد: وقف تنها یک اقدام خیرخواهانه فردی نیست، بلکه ظرفیتی پایدار برای حمایت از جامعه و پاسخگویی به نیازهای مختلف مردم به شمار می‌رود.

وی افزود: در شهرستان بهشهر ۸۵۰ موقوفه به ثبت رسیده که هر کدام بر اساس نیت واقف دارای کارکرد مشخصی هستند و تلاش می‌کنیم عواید آنها در مسیر تعیین‌شده هزینه شود.

نعمت‌الهی با اشاره به اجرای طرح مهر تحصیلی در بهشهر گفت: امسال سه هزار بسته تحصیلی برای دانش‌آموزان نیازمند تهیه شده است که دو هزار بسته از محل موقوفه حاج عباسعلی یوسفی دماوندی و هزار بسته نیز از محل موقوفه میرزا مهدی خان اشرفی تأمین شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر ادامه داد: در سال‌های گذشته حدود ۷۰۰ بسته در این طرح توزیع می‌شد، اما امسال با استفاده از ظرفیت موقوفات و همراهی خیران، تعداد بسته‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه سلامت خبر داد و بیان کرد: از محل موقوفه حاج عباسعلی یوسفی دماوندی، بخشی از هزینه‌های درمان و ترخیص بیماران نیازمند در بیمارستان‌های شهدا، امام و خاتم تأمین می‌شود.

نعمت‌الهی با اشاره به هزینه‌کرد عواید موقوفات در مناسبت‌های مذهبی اظهار کرد: در ایام محرم و صفر امسال حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای نیات مرتبط با عزاداری سیدالشهدا (ع) اختصاص یافت و حدود دو میلیارد تومان نیز در حوزه‌های اجتماعی و حمایت از جامعه هدف هزینه شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بقاع متبرکه ظرفیت مهمی برای فعالیت‌های فرهنگی شهرستان هستند، گفت: بهشهر دارای ۳۴ بقعه متبرکه است که می‌توانند در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی، برگزاری برنامه‌های دینی و فعالیت‌های فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

رئیس اداره اوقاف بهشهر به احیای بقعه پیرحلب اشاره کرد و افزود: این بقعه پس از حدود ۱۰ سال مهجوریت، با مشارکت مردم و خیران احیا و بازسازی شد و اقدامات عمرانی برای بهسازی سایر بقاع شهرستان نیز در حال انجام است.

نعمت‌الهی همچنین از برگزاری همایش «یاوران وقف» در هفته وقف خبر داد و گفت: همزمان با این برنامه، ۱۵۰ بسته معیشتی به خانواده‌های نیازمند اختصاص می‌یابد که ارزش هر بسته حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی ایجاد خانه اسکان نیازمندان و احداث حسینیه را از دیگر برنامه‌های پیش‌رو عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها با استفاده از نیت‌های جدید واقفان و مشارکت خیران دنبال خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر در پایان تأکید کرد: استمرار فرهنگ وقف و مشارکت خیران می‌تواند زمینه‌ساز تقویت خدمات اجتماعی و فرهنگی و کاهش بخشی از مشکلات اقشار کم‌برخوردار شهرستان باشد.

کد مطلب 6935674

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