پژوهش مبنای تحول در آموزش و پرورش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی، پژوهش را اساس و مبنای تحول در سیستم آموزش و پرورش نوین عنوان کرد.



علی مدنی در حاشیه نخستین جشنواره تجلیل از معلمان محقق، پژوهشگر و مؤلف بنیاد فرهنگی رضوی اظهار کرد: خوشبختانه نظام آموزشی کشور و سیاست‌های آستان قدس رضوی در مباحث آموزشی ظرفیت‌های خوب و مناسبی را برای شکوفایی استعدادها و پژوهش‌های معلمان و دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) فراهم کرده است.



مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی با بیان اینکه پژوهش مبنای تعلیم و تربیت در مدارس امام رضا(ع) است، افزود: بنیاد فرهنگی رضوی نگاه پژوهش محوری به مدارس امام رضا(ع) دارد و سعی کردیم با ایجاد پژوهش‌سرا و مجتمع علمی امام رضا(ع)، دانش‌آموزان و معلمان را در رسیدن به فعالیت‌ها و برنامه‌های پژوهشی خود یاری کنیم.



مدنی با اشاره به سیاست‌های بنیاد فرهنگی رضوی در مباحث آموزشی تصریح کرد: اساس آموزش در مدارس امام رضا(ع) خلاقیت است و در این مدارس سعی کرده‌ایم با بکارگیری بهترین مدرسان، کارگاه‌های مجهز، برنامه‌های نوین آموزشی گام‌های برتری در امر آموزش برداریم.



تجلیل از 60 معلم محقق و پژوهشگر بنیاد فرهنگی رضوی صورت گرفت

همزمان با دهه فجر و سالروز پیرزوی شکوهمند انقلاب اسلامی، در نخستین جشنواره تجلیل از معلمان محقق و پژوهشگر و مؤلف بنیاد فرهنگی رضوی، از 60 معلم مدارس امام رضا(ع) تقدیر شد.



رضا موسوی، معاون آموزشی و پژوهشی بنیاد فرهنگی رضوی در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره تجلیل از معلمان محقق، پژوهشگر و مؤلف این بنیاد اظهار کرد: از میان 110 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره، 60 اثر پس از بررسی متخصصان و کارشناسان به عنوان آثار منتخب انتخاب شدند.



معاون آموزشی و پژوهشی بنیاد فرهنگی رضوی با اشاره به رونمایی از مجموعه کامل آموزشی مکالمه زبان انگلیسی بنیاد فرهنگی رضوی در این جشنواره بیان کرد: این مجموعه شامل 11 جلد کتاب، 11 جلد کتاب کار، 11 جلد کتاب راهنمای معلم، 11 لوح فشرده و 11 فلش کارت است و ویژه مقطع سنی 6 تا 11 سال تهیه شده است.



کتابچه "راه‌های درمان رذایل اخلاقی" منتشر شد



اداره پاسخ‌گویی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی، کتابچه "راه‌های درمان رذایل اخلاقی" از مجموعه کتابچه‌های راهنما را منتشر کرد.



جواد محدثی محقق و پژوهش‌گر دینی سعی کرده در این مجموعه ضمن معرفی آسیب‌های زیان آوری که بیماری‌های اخلاقی را ایجاد می‌کند، راه‌های اصلاح و درمان رذایل اخلاقی را معرفی کند.



خشم و غضب، حسد، ریا، تکبر، حب دنیا، شهوت، حب نفس، قساوت قلب، کینه و عداوت و غرور و غفلت برخی از امراض روحی و رذایل اخلاقی است که در این مجموعه مورد تحلیل و واکاوی واقع شده است.



دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی تربیت نسل قرآنی است



معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: از دستاوردهای مهم پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تربیت نسل قرآنی است.



حجت الاسلام جلال حسینی در جمع حافظان دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی اظهار کرد: آستان قدس رضوی به پیوند ناگسستنی قرآن و عترت اهتمام ویژه ورزیده و برنامه‌های قرآنی همواره در رأس فعالیت‌های این آستان مقدس است.



معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی بیان کرد: حفظ کلام الله مجید در برنامه‌های آموزش قرآن آستان قدس رضوی همواره مورد توجه بوده است و در حال حاضر 840 نفر در دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی مشغول به حفظ قرآن هستند.