تحریم ها ما را شکست نمی دهد/ امریکا پول هائی را که از 35 سال پیش طلب داریم برگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه گفت: خداوند تبارک و تعالی به ایات قرآن و احادیث و گفتاره پیامبران و امامان ما را دعوت به فهم دین کرده اند و همه تلاش پیشوایان و بزرگان اینست که ما هم دین شناس و هم دین فهم بشویم، یعنی اینکه ما هم مسائل و قوانین دین و هم مسائل عملی دین را بدانیم.

آیت الله علما ادامه داد: اگر انسان موحد بشود تمام زندگیش را حقیقت و توحید در بر می گیرد، به زندگی رفتار و کردار امام(ره) که برای خدا زندگی کرد، برای خدا عبادت کرد، و برای خدا مدیریت کرد و با این رفتار توانست دنیا را بیدار کند و بر قلب ها حکومت کند.

خطیب جمعه کرمانشاه تصریح کرد: این علم توحید خالص است خداوند می فرماید: ای رسول من آیات حقیقت در دل جان خودت و امت تو قرار بگیرد که همه حقایق در کلمه لا اله الا الله است و لذا حضرت رسول (ص) فرمود همه سعادت در زندگی بهشت و آخرت در فهم لا اله الا الله است.

امام جمعه کرمانشاه گفت: باید کلمه لا اله الا الله در انسان ها ظهور و بروز داشته باشد و در جوهره انسان پیدا شود آنوقت آثار خود را نمایان خواهد ساخت.

وی افزود: ببینید آثار امام راحل را ، نفس امام راحل را، این حقیقت در تمام وجود امام راحل ما خودش را نشان داد.



آیت الله علما تصریح کرد: انسان وقتی ورود و خروجش الهی باشد تمامی کارهایش یا جنبه واجب یا مستحب دارد، یعنی زندگی ما نباید از این دو کلمه خارج شود.

وی ادامه داد: در این زمینه روایات متعددی از رسول خدا و ائمه معصومین نقل گشته است، تمام کمالات و تمام امتیازات جمع شده در فهم دین است، دینی که می گوید انسان الهی باشد معنوی باشد.

امام جمعه کرمانشاه بیداری اسلامی موجود در منطقه را از برکات اسلام دانست .

وی گفت: امروز بیداری اسلامی به برکت اسلام و انقلاب است و برداشت شما باعث بروز این بیداری است.

وی افزود: پیامبر(ص) می فرماید: توحید قیمت و ثمره بهشت است و با کلمه توحید و کلمه لا اله الا الله می شود بهشت را خرید و حقیقت تقوا اینست که حقیقت لا اله الا الله بر ما ظهور داشته باشد.

خطیب جمعه کرمانشاه ادامه داد: همانگونه که می بینید تفکر امام دنیای کفرو آمریکا را مضطرب کرده است.

آیت الله علما گفت: امیر المومنین علی(ع) می فرماید: تقوا در دنیا برای ما پناهگاه و سپر است تقوا در دنیا ما را حفظ می کند، طریق رفتن به سوی خدا و بهشت است و هر کسی بهشتی دارد. وی افزود: 19 بهمن ماه روز نیروی هوائی است و این هم از برکت وجود امام راحل است.

وی ادامه داد:21 بهمن روز شکسته شدن حکومت نظامی و روزی بسیار حساس بوده است، شاید تمام روز های انقلاب یک طرف باشد و روز 21 بهمن یک طرف ، زیرا آن روز قرار بود حمام خون راه بیافتد، حتی مرحوم طالقانی رفته بود خدمت امام و گفته بود که طرح آنها اینست که کشتار زیادی انجام بشود، اما امام فرموده بودند: تو خیابان ها بریزید .

وی با بیان اینکه 22 بهمن حکم عید فطر را دارد گفت: عید غدیر است، عید مبعث انقلاب است، همه باید حضور داشته باشیم.

وی از 22 بهمن امسال به عنوان روز اقتدار اسلام یاد کرد وگفت: اصلا نظام جمهوری اسلامی یعنی اسلام،22 بهمن یعنی روز عید اسلام، ما باید در این روز جواب آمریکا و تحریم هایش را بدهیم، تحریم هائی که رسما مردم را فلج می کند.

آیت الله علما گفت: رهبر معظم انقلاب دیروز جواب محکمی به اینها دادند، هر چند که این ها پرو و گستاخ هستند از یکطرف می گویند تحریم شدید و از یک طرف می گویند مذاکره می کنیم، کدام عقلی است که این حرفها را بپذیرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند ما در طول 60 سال از این ها خیری ندیدیم و هم اکنون اگر چه تحت فشار هستیم و تورم هم بسیار است ، اما رسم راه را خوب بلدیم.

خطیب جمعه کرمانشاه تصریح کرد: 22 بهمن حدود سه هزار خبرنگار داخلی و خارجی این حماسه را مخابره می کنند.

وی افزود: حضور شما باعث می شود که بیگانگان بفهمند که ما اسلام مان و اماممان و اعتقاد اتمان را با این فشار ها معاوضه نمی کنیم، اینها خیلی کودن هستند، آخر کسی که در راه انقلاب بچه هایش را تقدیم کرده جانباز شده و اسیر بوده چطور با این فشارهای مالی و اقتصادی کم می آورد، این افغانستان این عراق این غزه و این هم پاکستان چه کار کرده اند اینها ؟، آیا امنیت برقرار شده و مردم را از فلاکت نجات دادند ؟

امام جمعه کرمانشاه در پایان با بیان اینکه روز 22 بهمن روز انقلاب است و مردم باید در صحنه حضور پیدا کنند، خطاب به دشمنان گفت: پول هائی را که ما از 35 سال پیش از شما طلب داریم برگردانید، بگوئید اشتباه کرده ایم تا ببینیم آدم شده اید یا نه؟