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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

آیت الله علما:

تحریم ها ما را شکست نمی دهد/ امریکا پول هائی را که از 35 سال پیش طلب داریم برگرداند

تحریم ها ما را شکست نمی دهد/ امریکا پول هائی را که از 35 سال پیش طلب داریم برگرداند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه گفت: ما به برکت اسلام راه رسم را خوب بلدیم و مشکلات اقتصادی نمی تواند به ملتی که جانشان را در راه اسلام دادند فشاور بیاورد و تحریم ها ما را شکست نمی دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه گفت: خداوند تبارک و تعالی به ایات قرآن و احادیث و گفتاره پیامبران و امامان ما را دعوت به فهم دین کرده اند و همه تلاش پیشوایان و بزرگان اینست که ما هم دین شناس و هم دین فهم بشویم، یعنی اینکه ما هم مسائل و قوانین دین و هم مسائل عملی دین را بدانیم.

آیت الله علما ادامه داد: اگر انسان موحد بشود تمام زندگیش را حقیقت و توحید در بر می گیرد، به زندگی رفتار و کردار امام(ره) که برای خدا زندگی کرد، برای خدا عبادت کرد، و برای خدا مدیریت کرد و با این رفتار توانست دنیا را بیدار کند و بر قلب ها حکومت کند.

خطیب جمعه کرمانشاه تصریح کرد: این علم توحید خالص است خداوند می فرماید: ای رسول من آیات حقیقت در دل جان خودت و امت تو قرار بگیرد که همه حقایق در کلمه لا اله الا الله است و لذا حضرت رسول (ص) فرمود همه سعادت در زندگی بهشت و آخرت در فهم لا اله الا الله است.

امام جمعه کرمانشاه گفت: باید کلمه لا اله الا الله در انسان ها ظهور و بروز داشته باشد و در جوهره انسان پیدا شود آنوقت آثار خود را  نمایان  خواهد ساخت.

وی افزود: ببینید آثار امام راحل را ، نفس امام راحل را، این حقیقت در تمام وجود امام راحل ما خودش را نشان داد.

آیت الله علما تصریح کرد: انسان وقتی ورود و خروجش  الهی باشد تمامی کارهایش یا جنبه واجب یا مستحب دارد، یعنی زندگی ما نباید از این دو کلمه خارج شود.

وی ادامه داد: در این زمینه روایات متعددی از رسول خدا و ائمه معصومین نقل گشته است، تمام کمالات و تمام امتیازات جمع شده در فهم دین است، دینی که می گوید انسان الهی باشد معنوی باشد.

امام جمعه کرمانشاه بیداری اسلامی موجود در منطقه را از برکات اسلام دانست .

وی گفت: امروز بیداری اسلامی به برکت اسلام و انقلاب است و برداشت شما باعث بروز این بیداری است.

وی افزود: پیامبر(ص) می فرماید: توحید قیمت و ثمره بهشت است و با کلمه توحید و کلمه لا اله الا الله می شود بهشت را خرید و حقیقت تقوا اینست که حقیقت لا اله الا الله بر ما ظهور داشته باشد.

خطیب جمعه کرمانشاه ادامه داد: همانگونه که می بینید تفکر امام دنیای کفرو آمریکا  را مضطرب کرده است.

آیت الله علما گفت: امیر المومنین علی(ع) می فرماید: تقوا در دنیا برای ما پناهگاه و سپر است تقوا در دنیا ما را حفظ می کند، طریق رفتن به سوی خدا و بهشت است و هر کسی بهشتی دارد. وی افزود: 19 بهمن ماه روز نیروی هوائی است و این هم از برکت وجود امام راحل است.

وی ادامه داد:21 بهمن روز شکسته شدن حکومت نظامی و روزی بسیار حساس بوده است، شاید تمام روز های انقلاب یک طرف باشد و روز 21 بهمن یک طرف ، زیرا آن روز قرار بود حمام خون راه بیافتد، حتی مرحوم طالقانی رفته بود خدمت امام و گفته بود که طرح آنها اینست که کشتار زیادی انجام بشود، اما امام فرموده  بودند: تو خیابان ها بریزید .

وی با بیان اینکه 22 بهمن حکم عید فطر را دارد گفت: عید غدیر است، عید مبعث انقلاب است، همه باید حضور داشته باشیم.

وی از 22 بهمن امسال به عنوان روز اقتدار اسلام یاد کرد وگفت:  اصلا نظام جمهوری اسلامی یعنی اسلام،22 بهمن یعنی روز عید اسلام، ما باید در این روز جواب آمریکا و تحریم هایش را بدهیم، تحریم هائی که رسما مردم را فلج می کند.

آیت الله علما گفت: رهبر معظم انقلاب دیروز جواب محکمی به اینها دادند، هر چند که این ها پرو و گستاخ هستند از یکطرف می  گویند تحریم شدید و از یک  طرف می گویند مذاکره می کنیم، کدام عقلی است که این حرفها را بپذیرد.

وی افزود:  مقام معظم رهبری فرمودند ما در طول 60 سال از این ها خیری ندیدیم  و هم اکنون اگر چه تحت فشار هستیم و تورم هم بسیار است ، اما رسم راه  را خوب بلدیم.

خطیب جمعه کرمانشاه تصریح کرد:  22 بهمن حدود سه هزار خبرنگار داخلی و خارجی این حماسه  را مخابره می کنند.

وی افزود: حضور شما باعث می شود که بیگانگان بفهمند که ما اسلام مان و اماممان و اعتقاد اتمان را با این فشار ها معاوضه نمی کنیم، اینها خیلی کودن هستند، آخر کسی که در راه انقلاب بچه هایش را تقدیم کرده جانباز شده و اسیر بوده چطور با این فشارهای مالی و اقتصادی کم می آورد، این افغانستان این عراق این غزه و این هم پاکستان چه کار کرده اند اینها ؟، آیا امنیت برقرار شده و مردم را از فلاکت نجات دادند ؟

امام جمعه کرمانشاه در پایان با بیان اینکه روز 22 بهمن روز انقلاب است و مردم باید در صحنه حضور پیدا کنند، خطاب به دشمنان گفت: پول هائی را که ما از 35 سال پیش از شما طلب داریم برگردانید، بگوئید اشتباه کرده ایم تا ببینیم آدم شده اید یا نه؟ 

کد مطلب 1811979

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