پیشنهاد مذاکره امریکا از موضع ضعف است / فردو تعطیل نمی شود

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این فراز از سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مردم تبریز که نظام اسلامی و ملت ايران برعكس دولتمردان امريكايی، اهل منطق هستند، عنوان داشت: این موضوع یک واقعیت انکار ناپذیر است، چون آمریکا بدون داشتن صداقتی تحریم های فزاینده را در کنگره خود علیه جمهوری اسلامی تصویب می کند.

وی با اضافه کردن اینکه آنها از یک طرف دیگر به اتحادیه اروپا برای اقدامی مشابهی فشار وارد می کنند، اظهار داشت: از طرف سوم به هر کشوری که بگونه ای بخواهد رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برقرار کند، فشار می آورند.

رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به پیشنهاد مذاکره آمریکا که در بالاترین سطح توسط معاون رییس جمهور آمریکا صورت گرفته است، افزود: تعبیر مجموعه این رفتارها وجود بی صداقتی در رفتار آنهاست، این در حالی است که نظام اسلامی طبق فرمایشات رهبری اهل منطق هستند و اگر از طرف مقابل حرف و رفتار منطقی ببينند به آن پاسخ مناسب می دهند.

بروجردی تاکید بر اینکه این بیانات رهبری مفهموم خاص خود را دارد: این امر به معنای توجه دادن آمریکایی ها در خصوص رفتار غیر منطقی و غیر صادقانه آنهاست و از اهمیت زیادی برخوردار است.

سخنان رهبری، انتخاب و آزمونی از طرف جمهوری اسلامی ایران در عالی ترین سطح برای آمریکاست

رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص امکان اصلاح رفتار آمریکایی ها بیان داشت: چون آمریکایی ها همیشه بر اساس منافع خودشان عمل می کنند و قانون و مقررات بین المللی برای آنها اهمیت ندارد، وقتی احساس کنند سیاست تقابل برای آنها سودمند است ممکن است این کار را ادامه دهند.

وی افزود: سخنان رهبری، انتخاب و آزمونی از طرف جمهوری اسلامی ایران در عالی ترین سطح است که در مقابل آمریکایی ها قرار گرفته و آزمونی برای آنهاست که چگونه عمل می کنند.

پیشنهاد مذاکره توسط آمریکایی ها بخاطر ضعف در مسائل منطقه است

بروجردی در خصوص تغییرات وزرای دفاع و امورخارجه امریکا بیان داشت: در آمریکا این افراد نیستند که تصمیم گیر هستند و این منافع هستند که نوع رفتار را مشخص می کنند.

وی ادامه داد: محور اساسی آمریکایی ها در تصمیم گیری ها منافع آمریکاست و چون امروز موضع آمریکا در بسیاری از مسائل منطقه موضع ضعف است اقدام به دادن پیشنهاد مذاکره کردند.

این نماینده مجلس با اشاره به مواضع منطقی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل منطقه و به خصوص در مورد سوریه اظهار داشت: امروز آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند و اینکه اعلام می شود وزیر امور خارجه بزودی عازم سوریه خواهد شد، نشان دهنده موفقیت جمهوری اسلامی ایران در ارائه یک سیاست منطقی و مبتنی بر مقررات بین المللی است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این واقعیت ها درس لازم را به آنها بدهد، بیان کرد: آنها می بایست به این نتیجه برسند که بر اساس منافع خودشان نیز ضروری است که رفتارشان را نسبت به جمهوری اسلامی ایران و منطقه تغییر دهند.

آمریکا می تواند وجهی جدید در در مذاکرات 5+1 مطرح کند

رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره مذاکرات آتی ایران با 5+1 که قرار است بزودی در آلماتی برگزار شود، بیان داشت: در مذاکرات 5+1 هم آمریکایی ها نقش مهمی دارند که می توانند وجهی جدید در مذاکرات مطرح کنند.

وی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم آذربایجان بیان داشت: اگر آمریکایی ها فکر می کنند می توانند دوباره با آوردن فشار فعالیت های صلح آمیز ایران را متوقف کنند، کارشان آب در هاون کوبیدن است.

بروجردی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها نتیجه ای از این فشارها نخواهند گرفت، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات آزانس و در چارچوب اهداف صلح آمیز به توسعه صلح آمیز انرژی هسته ای خود ادامه خواهد داد.

وی با اذعان اینکه در سیاست های جمهوری اسلامی ایران سیاست در خصوص فعالیت های هسته ای سیاست بازگشت و توقف اتفاق نخواهد افتاد، افزود: آمریکا هر برنامه و هر مسیری را برای انجام مذاکرات باید بر اساس این معیارها انجام دهد.

فردو تعطیل نمی شود/ این تاسیسات بعد از تهدیدهای رژیم صهیونیستی ایجاد شد

رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص دلیل احداث تاسیسات فردو که تعطیلی آن اکنون محل مناقشه با غرب است، بیان داشت: این اقدام به دلیل مقررات مربوط به پدافند غیرعامل در عرصه فعالیت های صلح آمیز هسته ای توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه عقل و تدبیر حکم می کند که کشورها برای جلوگیری در خصوص از بین رفتن سرمایه گذاریشان اقدام کنند، ادامه داد: ما تاسیسات فردو را بعد از تهدیدهای رژیم صهیونیستی ایجاد کردیم.

بروجردی با اظهار اینکه حتی کشوری مانند سویس در خصوص پدافند غیر عامل اقدامات مهمی انجام داده است، بیان داشت: این انتظار که جمهوری اسلامی ایران در خصوص تهدیدهای رژیم صهیونیستی و خود آمریکایی ها اقدام نکند و خودش را در معرض تهدید قرار دهد، انتظار بیهوده ای است.

وی تاکید بر اینکه فردو تعطیل نخواهد شد، تاکید کرد: ما درشرایطی باید فعالیت های صلح آمیز خود را ادامه دهیم که از تهدیدها و تعرضات بیگانه مصون باشیم.