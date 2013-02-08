احداث کارخانه سیمان و فولاد پلدختر نقش موثری در رفع مشکل بیکاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر جمعه در جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی در پلدختر افزود: از یک هزار و 500 واحد صنعتی لرستان 27 واحد در پلدختر مستقر هستند.

وی با اشاره به روند احداث پالایشگاه نفت این شهرستان افزود: طرح احداث پالایشگاه پلدختر در کارگروه اشتغال استان مصوب شده و منتظر تصویب طرح ارزیابی زیست محیطی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان افزود: بهره برداری از سه طرح بزرگ پالایشگاه، سیمان و فولاد پلدختر نقش بسزایی در رفع بیکاری استان لرستان و توسعه و رونق اقتصادی شهرستان پلدختر نقش مهمی خواهد داشت.

ایجاد کارگروهی برای رفع مشکلات احداث پالایشگاه پلدختر

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی کشور اظهار داشت: برای اینکه واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید برگردانیم تسهیلات لازم توسط دولت اختصاص داده شده است.

محسن صالحی نیا ادامه داد: در این راستا از محل این منابع واحدهای تولیدی که مشکلات آنها حاد است ولی امکان احیای مجدد دارند تسهیلات لازم اختصاص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه استان های مختلف کشور می توانند از این تسهیلات استفاده کنند گفت: تخصیص اعتبارات با توجه به ظرفیت استان و استقبال سرمایه گذاران خواهد بود.

صالحی نیا همچنین به روند اجرای پالایشگاه پلدختر اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه احداث این پالایشگاه مشکلات زیست محیطی دارد باید تغییراتی در محل اجرای آن صورت گیرد و این مشکلات برطرف شود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برای رفع مشکلات احداث پالایشگاه پلدختر مقرر شد کارگروهی در مجموعه لرستان و به ریاست استاندار تشکیل شود.