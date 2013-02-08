انگلیس در پی تصاحب منابع نفتی جزیره مالویناس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هکتور تیمرمان" در گفتگو با رادیو دل پلاتا اعلام کرد انگلیس با سماجت های خود برای تایید مالکیتش بر جزیره مالویناس، به دنبال منافع نفتی است.

جزایر مالویناس یا فالکلند که 8 هزار و 700 مایل از خاک انگلیس فاصله دارد، مورد اختلاف انگلیس و آرژانتین است، اما پس از جنگی 7 روزه که در سال 1982 میان دو کشور در گرفت این جزایر به بریتانیا تعلق پیدا کرد، اما آرژانتین آن را بخشی از خاک خود می داند.

اختلافات میان دو کشور از سال 2010 از زمانی که انگلیس اقدام به اکتشاف نفت در اطراف این جزایر کرد و چند ماه پیش از آن هم کشتی های نظامی خود را به این سوی این منطقه گسیل داشت، تشدید شده است.

